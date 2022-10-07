В Свердловской области третий день ищут пожилого мужчину. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинологи МЧС России. Екатеринбург, спасатели мчс, поисковая собака, бельгийская овчарка малинуа, поиск людей, поиск пострадавших в завалах
Мужчина ушел из дома 5 октября Фото:

В Асбесте (Свердловская область) третьи сутки ищут 59-летнего Александра Сысолятина, который пропал 5 октября. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«5 октября ушел из дома Александр Сысолятин. Мужчина потерялся в Асбесте», — говорится в сообщении.

Рост мужчины — 176 сантиметров, у него серые глаза и седые волосы. На момент пропажи был одет в кожаную куртку коричневого цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. На мужчине была кепка темно-малинового цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Розыском пропавшего занимается отдел МВД России «Асбестовский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7(34365) 2-04-02.

Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 1 октября пропала 61-летняя Елена Болотина. Волонтеры отмечают, что рост женщины — 164 сантиметра, у нее карие глаза и светло-русые волосы. Она была одета в темно-синий плащ, черные брюки и полуботинки.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Асбесте (Свердловская область) третьи сутки ищут 59-летнего Александра Сысолятина, который пропал 5 октября. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «5 октября ушел из дома Александр Сысолятин. Мужчина потерялся в Асбесте», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 176 сантиметров, у него серые глаза и седые волосы. На момент пропажи был одет в кожаную куртку коричневого цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. На мужчине была кепка темно-малинового цвета. При себе имел рюкзак черного цвета. Розыском пропавшего занимается отдел МВД России «Асбестовский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7(34365) 2-04-02. Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 1 октября пропала 61-летняя Елена Болотина. Волонтеры отмечают, что рост женщины — 164 сантиметра, у нее карие глаза и светло-русые волосы. Она была одета в темно-синий плащ, черные брюки и полуботинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...