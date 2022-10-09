09 октября 2022

Замглавы Северной Осетии рассказал о ситуации с выездом через границу с Грузией

Замглавы Северной Осетии Барсков: автомобильный поток на границе РФ и Грузии прекратился
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
По словам Игоря Барскова, огромные очереди на границе сократились Фото:
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Мобилизация в России

Ситуация с выездом из России в Грузию через Северную Осетию нормализовалась — огромные очереди прекратились. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Северной Осетии Игорь Барсков.

«Зайдите сегодня… вчера зайдите, посмотрите, ни одной легковой машины нет в очереди, и полторы тысячи машин стоит грузовых. Это вчера. Я думаю, сегодня их меньше тысячи осталось. Развернули мобильный военкомат… открыли пеший пограничный переход, хотя он и не был изначально предусмотрен пешеходным… Пропустили всех пеших, выставили все машины в очередь. <…> Вот она очередь и прекратилась», — рассказал он в интервью Ридус.

Барсков отдельно подчеркнул, что отдельно отслеживались россияне, кто подлежал призыву и разворачивали их. И если изначально пробка состояла из 5,5 тысяч машин, то сейчас автомобильный поток значительно меньше.

Ранее Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион. Массовый поток автомобилей возле границы с Грузией был связан с ведением частичной мобилизации в РФ с 21 сентября.

Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.

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Ситуация с выездом из России в Грузию через Северную Осетию нормализовалась — огромные очереди прекратились. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Северной Осетии Игорь Барсков. «Зайдите сегодня… вчера зайдите, посмотрите, ни одной легковой машины нет в очереди, и полторы тысячи машин стоит грузовых. Это вчера. Я думаю, сегодня их меньше тысячи осталось. Развернули мобильный военкомат… открыли пеший пограничный переход, хотя он и не был изначально предусмотрен пешеходным… Пропустили всех пеших, выставили все машины в очередь. <…> Вот она очередь и прекратилась», — рассказал он в интервью Ридус. Барсков отдельно подчеркнул, что отдельно отслеживались россияне, кто подлежал призыву и разворачивали их. И если изначально пробка состояла из 5,5 тысяч машин, то сейчас автомобильный поток значительно меньше. Ранее Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион. Массовый поток автомобилей возле границы с Грузией был связан с ведением частичной мобилизации в РФ с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.
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