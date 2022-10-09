Пермяки, не попавшие под мобилизацию, могут записаться в добровольцы через Госуслуги

Жители Пермского края, не попавшие под частичную мобилизацию, могут записаться в добровольцы через сайт Госуслуги. Согласно информации, опубликованной на сайте gosuslugi.ru, к добровольцам предъявляются возрастные ограничения (не старше 60 лет), также они обязаны иметь гражданство РФ.
«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале Госуслуг», — указано на сайте.
Для поступления в добровольческий отряд необходимо:
- гражданство РФ;
- пройденная военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве;
- возраст до 60 лет.
Отмечается, что добровольцам, так же, как и мобилизованным, «предоставляются льготы и другие меры поддержки». Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через сайт Госуслуги в добровольцы записались более 70 тысяч граждан России. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
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