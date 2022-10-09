09 октября 2022
08 октября 2022

Пермяки, не попавшие под мобилизацию, могут записаться в добровольцы через Госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, смартфон в руке
Через сайт Госуслуги пермяки могут записаться в добровольцы для участия в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жители Пермского края, не попавшие под частичную мобилизацию, могут записаться в добровольцы через сайт Госуслуги. Согласно информации, опубликованной на сайте gosuslugi.ru, к добровольцам предъявляются возрастные ограничения (не старше 60 лет), также они обязаны иметь гражданство РФ.

«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале Госуслуг», — указано на сайте.

Для поступления в добровольческий отряд необходимо:

  • гражданство РФ;
  • пройденная военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве;
  • возраст до 60 лет.

Отмечается, что добровольцам, так же, как и мобилизованным, «предоставляются льготы и другие меры поддержки». Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через сайт Госуслуги в добровольцы записались более 70 тысяч граждан России. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Жители Пермского края, не попавшие под частичную мобилизацию, могут записаться в добровольцы через сайт Госуслуги. Согласно информации, опубликованной на сайте gosuslugi.ru, к добровольцам предъявляются возрастные ограничения (не старше 60 лет), также они обязаны иметь гражданство РФ. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале Госуслуг», — указано на сайте. Для поступления в добровольческий отряд необходимо: Отмечается, что добровольцам, так же, как и мобилизованным, «предоставляются льготы и другие меры поддержки». Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через сайт Госуслуги в добровольцы записались более 70 тысяч граждан России. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...