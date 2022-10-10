Страховщики требуют 15 млн рублей у сына челябинского экс-губернатора

Объем требований кредиторов к Александру Дубровскому приблизился к 300 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страховая компания добилась включения в состав кредиторов Александра Дубровского, разорившегося сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. С обанкротившегося бизнесмена страховщики рассчитывают получить почти 15 млн рублей, следует из базы судебных дел.

«Включить требование общества с ограниченной ответственностью „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“ в размере 14 млн 818 тысяч рублей основной задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов Дубровского Александра Борисовича. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме в апелляционную инстанцию», — говорится в тексте определения Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Заявление о банкротстве сын экс-губернатора самостоятельно подал 6 сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), эта компания принадлежит семье бывшего главы региона. Источники URA.RU в деловых кругах считают, что личное банкротство позволяет Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника», где долги приблизились к 2,5 млрд рублей.

Представители семьи Дубровских отказываются от контактов с журналистами в в рамках дела о банкротстве «Монтажника». Сам бывший глава региона, по имеющимся данным, давно проживает за границей.