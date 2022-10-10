Екатеринбуржец едет защищать Донбасс вслед за старшим братом. Видео

11 октября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Теперь Сергей Бойко ждет повестки из вонкомата Фото: Владимир Жабриков новость из сюжета Мобилизация в России Екатеринбуржец Сергей Бойко не хочет быть трусом и записался добровольцем на спецоперацию, несмотря на протесты некоторых членов семьи. Мужчина также рассказал URA.RU, что принял такое решение по примеру старшего брата. «Как только началась мобилизация, решил встать на учет, восстановить военный билет. Тем более старшего брата взяли по повестке в Москве, он сейчас проходит учения. Я тоже хочу послужить. Ну, а кто еще должен, если не мы?» — удивился вопросу корреспондента Сергей Бойко. Мужчина признался, что не все члены семьи с пониманием отнеслись к его решению. «У меня родственники на два фронта разбились: кто-то кричит — беги, прячься, кто-то кричит — старший брат пошел, давай и ты иди. Жена немного в шоке, она ожидала другого. Думала, я буду прятаться как некоторые, но я не хочу быть трусом», — решительно говорит доброволец. Немаловажным для Сергея стал пример старшего брата Дениса. Тот уже проходит подготовку под Москвой в составе батальона. «Он сразу сказал — придет повестка, я пойду. Рассказывает, что все нормально, ждет, когда уже меня заберут», — улыбнулся Бойко. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат в первую очередь те, кто служил в Вооруженных Силах и имеют определенный опыт и специальность.

Екатеринбуржец Сергей Бойко не хочет быть трусом и записался добровольцем на спецоперацию, несмотря на протесты некоторых членов семьи. Мужчина также рассказал URA.RU, что принял такое решение по примеру старшего брата. «Как только началась мобилизация, решил встать на учет, восстановить военный билет. Тем более старшего брата взяли по повестке в Москве, он сейчас проходит учения. Я тоже хочу послужить. Ну, а кто еще должен, если не мы?» — удивился вопросу корреспондента Сергей Бойко. Мужчина признался, что не все члены семьи с пониманием отнеслись к его решению. «У меня родственники на два фронта разбились: кто-то кричит — беги, прячься, кто-то кричит — старший брат пошел, давай и ты иди. Жена немного в шоке, она ожидала другого. Думала, я буду прятаться как некоторые, но я не хочу быть трусом», — решительно говорит доброволец. Немаловажным для Сергея стал пример старшего брата Дениса. Тот уже проходит подготовку под Москвой в составе батальона. «Он сразу сказал — придет повестка, я пойду. Рассказывает, что все нормально, ждет, когда уже меня заберут», — улыбнулся Бойко. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат в первую очередь те, кто служил в Вооруженных Силах и имеют определенный опыт и специальность.