Уральских студентов научат быть успешными предпринимателями

Учебный курс программы «Я в деле» рассчитан на два месяца Фото предоставлено организаторами

Студенты УрФУ и Уральского института управления (УИУ) РАНХиГС сразились за право стать участниками второго сезона образовательной программы «Я в деле». Инициатор проекта — благотворительный фонд «КАПИТАНЫ». Отборочный турнир прошел на площадке «Точки кипения» в «Ельцин Центре» в формате студенческой бизнес-игры. Как рассказали URA.RU организаторы, победители — команда студентов УрФУ — до конца года пройдут бесплатный курс предпринимательской грамотности.

«Предпринимательские навыки очень популярны сейчас у молодежи, — отметила руководитель программы „Я в деле“ в Свердловской области Софья Попова. — Наша программа не просто знакомит студентов с основами бизнес-процессов, правилами инвестирования, но дает основы управленческих навыков и, главное, возможность создать свой стартап. В окружении единомышленников и наставников молодые люди помогают друг другу воплощать в жизнь свои идеи и амбиции».

Учебный курс программы «Я в деле» длится два месяца и включает все этапы: от разработки бизнес-плана до реализации собственного startup-проекта и начала продаж. Студенты учатся создавать продукты или услуги, продавать их — не по книжке, а в реальной жизни.

В полуфинале сразились команды из двух крупных вузов Фото предоставлено организаторами

Главным гостем прошедшего турнира стал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»). «Главное в этом проекте — научиться быть предприимчивым и проактивным. Не важно, в какой сфере ты будешь развиваться. Предпринимательское мышление, способность увидеть новые решения, создавать и комбинировать необходимы везде: и в корпоративной культуре, и в системе госуправления, и в повседневной жизни», — объяснил Демин.

А депутат заксо, лидер свердловского отделения «Новых людей» Рант Агаджанян напомнил, что в предыдущем сезоне программы «Я в деле» Свердловская область оказалась лидером по числу участников. «Исторически сложилось, что Свердловская область — это предпринимательская столица России. И очень радостно, что интерес к предпринимательству у наших ребят не пропадает, а только растет. Наша задача — подхватить желающих идти, делать проекты, реализовывать свой бизнес и всячески им содействовать, чем мы и будем заниматься», — прокомментировал Агаджанян.

«Предпринимательские навыки очень популярны сейчас у молодежи», — констатировала Софья Попова Фото предоставлено организаторами

«Главное в этом проекте — научиться быть предприимчивым и проактивным», — отметил, в свою очередь, Александр Демин Фото предоставлено организаторами