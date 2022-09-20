В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на велосипеде. Фото

21 сентября 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Иномарка сбила ребенка при въезде во двор Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу В Академическом районе Екатеринбурга водитель Volkswagen Golf сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Golf, при въезде во двор, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист — мальчик 11 лет, с ушибленными ранами лобной области и верхней губы он доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 20 сентября в 19:20 около дома № 57 на улице Академика Сахарова. Водитель иномарки, 45-летняя женщина, пояснила, что во время въезда во двор не видела ребенка на велосипеде. Екатеринбурженка почувствовала удар по машине, вышла и увидела мальчика на асфальте. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке под Екатеринбургом сбили шестилетнего велосипедиста. Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени. ДТП произошло около дома № 57 на улице Академика Сахарова Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Мальчика с ушибом лба доставили в больницу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Volkswagen Golf сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Golf, при въезде во двор, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист — мальчик 11 лет, с ушибленными ранами лобной области и верхней губы он доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 20 сентября в 19:20 около дома № 57 на улице Академика Сахарова. Водитель иномарки, 45-летняя женщина, пояснила, что во время въезда во двор не видела ребенка на велосипеде. Екатеринбурженка почувствовала удар по машине, вышла и увидела мальчика на асфальте. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке под Екатеринбургом сбили шестилетнего велосипедиста. Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени.