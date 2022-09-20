20 сентября 2022

В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иномарка сбила ребенка при въезде во двор Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Volkswagen Golf сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen Golf, при въезде во двор, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист — мальчик 11 лет, с ушибленными ранами лобной области и верхней губы он доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 20 сентября в 19:20 около дома № 57 на улице Академика Сахарова. Водитель иномарки, 45-летняя женщина, пояснила, что во время въезда во двор не видела ребенка на велосипеде. Екатеринбурженка почувствовала удар по машине, вышла и увидела мальчика на асфальте.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке под Екатеринбургом сбили шестилетнего велосипедиста. Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени.

ДТП произошло около дома № 57 на улице Академика Сахарова
Фото:
Мальчика с ушибом лба доставили в больницу
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Volkswagen Golf сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Golf, при въезде во двор, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист — мальчик 11 лет, с ушибленными ранами лобной области и верхней губы он доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 20 сентября в 19:20 около дома № 57 на улице Академика Сахарова. Водитель иномарки, 45-летняя женщина, пояснила, что во время въезда во двор не видела ребенка на велосипеде. Екатеринбурженка почувствовала удар по машине, вышла и увидела мальчика на асфальте. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке под Екатеринбургом сбили шестилетнего велосипедиста. Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...