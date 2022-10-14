Госдума РФ раскритиковала предложение властей сэкономить на тушении лесных пожаров

Федеральный бюджет РФ на 2023 год раскритиковали за недофинансирование борьбы с лесными пожарами

Власти РФ собираются выделить недостаточное количество средств на тушение лесных пожаров, считают депутаты Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Депутаты Госдумы РФ раскритиковали проект федерального бюджета на 2023 год из-за недостаточного финансирования тушения лесных пожаров, отсутствия средств на очистку Байкала и нехватку денег на развитие туризма. Тем не менее 24 из 32 комитетов Госдумы одобрили проект.

24 из 32 комитетов Госдумы дали положительное заключение на правительственный законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», сообщают «Известия». Однако парламентарии раскритиковали проект из-за недофинансирования мониторинга и тушения лесных пожаров, отсутствие средств на очистку Байкала и нехватку денег на развитие туризма.

Ранее сообщалось, что вступление новых регионов в состав РФ не потребует расширения федерального бюджета. Россия планирует распродать долги других стран в 2023 году.