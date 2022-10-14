14 октября 2022
13 октября 2022

Участник СВО из ХМАО получил боевую награду от Путина. Видео

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День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, день десантника, медаль за отвагу
Нижневартовец Саиф Мугалимов награжден медалью «За отвагу» за участие в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Нижневартовска Саиф Мугалимов указом Президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Наталья Комарова, сообщает telegram-канал «Югра Z официально».

«Губернатор Югры Наталья Комарова вручила медаль „За отвагу“ нашему земляку Саифу Мугалимову. Югорчанин участвовал в специальной военной операции в составе добровольческого отряда», — сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее URA.RU рассказало, что Комарова вручила региональные награды жителям округа. Награждение приурочено ко Дню отца.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

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Участник спецоперации из Нижневартовска Саиф Мугалимов указом Президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Наталья Комарова, сообщает telegram-канал «Югра Z официально». «Губернатор Югры Наталья Комарова вручила медаль „За отвагу“ нашему земляку Саифу Мугалимову. Югорчанин участвовал в специальной военной операции в составе добровольческого отряда», — сообщает пресс-служба губернатора. Ранее URA.RU рассказало, что Комарова вручила региональные награды жителям округа. Награждение приурочено ко Дню отца. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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