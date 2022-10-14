Участник спецоперации из Нижневартовска Саиф Мугалимов указом Президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Наталья Комарова, сообщает telegram-канал «Югра Z официально».
«Губернатор Югры Наталья Комарова вручила медаль „За отвагу“ нашему земляку Саифу Мугалимову. Югорчанин участвовал в специальной военной операции в составе добровольческого отряда», — сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее URA.RU рассказало, что Комарова вручила региональные награды жителям округа. Награждение приурочено ко Дню отца.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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