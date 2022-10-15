Украинских военных отбросили на исходные позиции на краснолиманском направлении

15 октября 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Армия РФ уничтожила около 60 солдат ВСУ Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия отбросила ВСУ на исходные позиции на краснолиманском направлении после их попытки вести разведку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской народной республики, Новосадовое и Торское Донецкой народной республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что в результате было уничтожено до 60 украинских военных, две боевые машины пехоты и семь пикапов. Ранее союзные войска РФ и Донбасса перешли из Красного Лимана на более выгодные рубежи, передает «Дни.ру». Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красный Лиман, сообщает сайт MK.RU . По его словам, ситуация на краснолиманском направлении остается сложной. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала помощь жителям Донбасса. В результате освобожденные территории вошли в состав России.

Российская армия отбросила ВСУ на исходные позиции на краснолиманском направлении после их попытки вести разведку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской народной республики, Новосадовое и Торское Донецкой народной республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что в результате было уничтожено до 60 украинских военных, две боевые машины пехоты и семь пикапов. Ранее союзные войска РФ и Донбасса перешли из Красного Лимана на более выгодные рубежи, передает «Дни.ру». Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красный Лиман, сообщает сайт MK.RU. По его словам, ситуация на краснолиманском направлении остается сложной. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала помощь жителям Донбасса. В результате освобожденные территории вошли в состав России.