У екатеринбуржца отобрали телефон, угрожая натравить собаку

16 октября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой», главный подозреваемый по которому — 29-летний екатеринбуржец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на прохожего. По версии следствия, он выманил у прохожего телефон, обещая натравить на него собаку. Об этом URA.RU рассказали в полиции и Росгвардии города. «В полицию 12 октября обратился 44-летний житель Верх-Исетского района, который сообщил, что около 15:00 на улице Полежаевой к нему подошли двое неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из незнакомцев стал угрожать и потребовал отдать телефон», — рассказали в ведомствах. При этом злоумышленник угрожал натравить на прохожего крупную собаку, если тот не отдаст телефон. Как выяснилось позднее, собаку мужчина подобрал на улице незадолго до инцидента. Потерпевший отдал телефон, а затем обратился к экипажу росгвардейцев. Те предложили мужчине проехать с ними по маршруту патрулирования, и вскоре нашли подозреваемых в разбое в одном из дворов. Обоих задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что задержанным по 36 и 29 лет. Более молодой екатеринбуржец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Разбой», наказание по которой предполагает до 10 лет лишения свободы. По словам потерпевшего, именно тот забрал у него телефон.

В Екатеринбурге задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на прохожего. По версии следствия, он выманил у прохожего телефон, обещая натравить на него собаку. Об этом URA.RU рассказали в полиции и Росгвардии города. «В полицию 12 октября обратился 44-летний житель Верх-Исетского района, который сообщил, что около 15:00 на улице Полежаевой к нему подошли двое неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из незнакомцев стал угрожать и потребовал отдать телефон», — рассказали в ведомствах. При этом злоумышленник угрожал натравить на прохожего крупную собаку, если тот не отдаст телефон. Как выяснилось позднее, собаку мужчина подобрал на улице незадолго до инцидента. Потерпевший отдал телефон, а затем обратился к экипажу росгвардейцев. Те предложили мужчине проехать с ними по маршруту патрулирования, и вскоре нашли подозреваемых в разбое в одном из дворов. Обоих задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что задержанным по 36 и 29 лет. Более молодой екатеринбуржец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Разбой», наказание по которой предполагает до 10 лет лишения свободы. По словам потерпевшего, именно тот забрал у него телефон.