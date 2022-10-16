16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В ХМАО страшное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дтп, тойота, авария, бампер
В ХМАО столкнулись грузовик и легковой автомобиль Фото:

В ХМАО по дороге в сторону села Батово произошло страшное ДТП. Об этом в местном паблике в социальной сети «Вконтакте» рассказал очевидец.

«ДТП сегодня. В сторону Батово», — говорится в записи к посту.

По предварительным данным столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Есть пострадавшие. Движение на данном участке затруднено.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и два автомобиля спецтехники.

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В ХМАО по дороге в сторону села Батово произошло страшное ДТП. Об этом в местном паблике в социальной сети «Вконтакте» рассказал очевидец. «ДТП сегодня. В сторону Батово», — говорится в записи к посту. По предварительным данным столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Есть пострадавшие. Движение на данном участке затруднено. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и два автомобиля спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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