В ХМАО столкнулись грузовик и легковой автомобиль
В ХМАО по дороге в сторону села Батово произошло страшное ДТП. Об этом в местном паблике в социальной сети «Вконтакте» рассказал очевидец.
«ДТП сегодня. В сторону Батово», — говорится в записи к посту.
По предварительным данным столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Есть пострадавшие. Движение на данном участке затруднено.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и два автомобиля спецтехники.
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