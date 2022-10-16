Назначен новый конкурсный управляющий обанкротившегося пермского завода

17 октября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

На мощностях НФТ планировали выпускать продукцию для нужд нефтегазового сектора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым конкурсным управляющим АО «Новые фитинговые технологии» (АО «НФТ», Чайковский, Пермский край) утвержден Иван Гусев. Решение принято арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте Федресурса. «Определением арбитражного суда Пермского края Ярков Алексей Александрович отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО „НФТ“. Конкурсным управляющим АО „НФТ“ утвержден Гусев Иван Михайлович», — сообщается на сайте. Гусев является членом союза СРО АУ «Стратегия» (г. Москва). АО «Новые фитинговые технологии» начало работу в 2017 года как предприятие, производящее продукцию для нужд нефтегазового и энергетического секторов экономики. Инвестиции в запуск проекта превысили 4 млрд рублей. Спустя три года юрлицо было признано банкротом, сейчас его имущество выставлено на торги. Ранее конкурсный управляющий обратился в суд с требованием взыскать долги с экс-руководства предприятия АО «НФТ».

Новым конкурсным управляющим АО «Новые фитинговые технологии» (АО «НФТ», Чайковский, Пермский край) утвержден Иван Гусев. Решение принято арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте Федресурса. «Определением арбитражного суда Пермского края Ярков Алексей Александрович отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО „НФТ“. Конкурсным управляющим АО „НФТ“ утвержден Гусев Иван Михайлович», — сообщается на сайте. Гусев является членом союза СРО АУ «Стратегия» (г. Москва). АО «Новые фитинговые технологии» начало работу в 2017 года как предприятие, производящее продукцию для нужд нефтегазового и энергетического секторов экономики. Инвестиции в запуск проекта превысили 4 млрд рублей. Спустя три года юрлицо было признано банкротом, сейчас его имущество выставлено на торги. Ранее конкурсный управляющий обратился в суд с требованием взыскать долги с экс-руководства предприятия АО «НФТ».