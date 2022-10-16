На пермских трассах вводится новое ограничение

В Пермском крае вводится временное ограничение для проезда большегрузов

17 октября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

На трассах в Пермском крае ввели временные ограничения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае введено временное ограничение на проезд тяжелого автотранспорта. Сделано это для того, чтобы муниципальные дороги не были разрушены в период плохих погодных условий. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации Чернушинского района. «В Период с 17 октября по 16 ноября включительно ввести временное ограничение движения транспортных средств по муниципальным автодорогам Чернушинского округа. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог путем установления предельной массы транспортного средства», — говорится в указе и.о главы Чернушинского городского округа Андрея Драницына. Ограничение в 10 тонн введено на дорогах Чернушка — Ашша, Трушники — Большой Юг, Таныпские Ключи — Етыш, Етыш — Устиново, Павловка — Атняшка, Деменево — Коробейники и Трун — Есаул. Также на дороге Тюй — Казанцево временно запрещен проезд для транспорта, вес которого превышает 5 тонн. Отдельно в указе отмечается, что ограничения не коснутся автобусных перевозок, доставку продуктов, животных и топливо. Также ограничение не коснется транспортировки грузов, необходимых для ликвидации ЧС.

В Пермском крае введено временное ограничение на проезд тяжелого автотранспорта. Сделано это для того, чтобы муниципальные дороги не были разрушены в период плохих погодных условий. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации Чернушинского района. «В Период с 17 октября по 16 ноября включительно ввести временное ограничение движения транспортных средств по муниципальным автодорогам Чернушинского округа. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог путем установления предельной массы транспортного средства», — говорится в указе и.о главы Чернушинского городского округа Андрея Драницына. Ограничение в 10 тонн введено на дорогах Чернушка — Ашша, Трушники — Большой Юг, Таныпские Ключи — Етыш, Етыш — Устиново, Павловка — Атняшка, Деменево — Коробейники и Трун — Есаул. Также на дороге Тюй — Казанцево временно запрещен проезд для транспорта, вес которого превышает 5 тонн. Отдельно в указе отмечается, что ограничения не коснутся автобусных перевозок, доставку продуктов, животных и топливо. Также ограничение не коснется транспортировки грузов, необходимых для ликвидации ЧС.