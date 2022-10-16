В Челябинске построят новый ТРК с подземной многоуровневой автостоянкой

Площадь застройки ТРК составляет 12 тысяч 164 квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект торгово-развлекательного комплекса (ТРК) с подземной многоуровневой автостоянкой в Калининском районе Челябинска получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра. Строительством ТРК на пересечении улиц 40-летия Победы и проспекта Победы займется фирма «Собрат», ранее принадлежавшая бывшему вице-мэру Челябинска Петру Конареву.

«Объект капитального строительства — торговый комплекс с подземной многоуровневой автостоянкой получил положительное заключение госэкспертизы. Новый торговый комплекс будет расположен по адресу: улица 40-летия Победы — проспект Победы», — сообщается на сайте.

Площадь участка под застройку составляет 12 тысяч 164 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 42 миллиона 758 тысяч рублей. На территории разрешено строить ТРК с подземной автостоянкой.

Согласно документации, строить ТРК будет компания ООО «Собрат». По данным «СБИС», совладельцем фирмы является Михаил Фишер (35%), которому также принадлежит ООО «Тэнк» (застройщик квартала «1736»), ООО «Форос» (рестораны, кафе). До этого владельцами фирмы являлись бывший вице-мэр Конарев и депутат Советского райсовета Сергей Шумаков.

Ранее стало известно, что в Челябинске на северо-западе возведут новый многофункциональный центр (МФЦ). Проект получил положительное заключение госэкспертизы.