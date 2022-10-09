В Челябинске построят двухэтажный МФЦ

На северо-западе Челябинска появится новый многофункциональный центр (МФЦ). Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра.
«Наименование объекта строительства — многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на улице Университетская Набережная город Челябинск, строение 2. Проект получил положительное заключение». — говорится в сообщении.
Новый центр появится по адресу: Университетская Набережная, 2, недалеко от многофункционального центра для автомобилистов. Застройщик проекта — «Челябоблинвестстрой». В здании будут размещены такие ведомства как управление по вопросам миграции ГУ МВД по региону, челябинский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД, МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и кафе.
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