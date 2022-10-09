В Челябинске построят двухэтажный МФЦ

10 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Новый МФЦ появится на северо-западе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-западе Челябинска появится новый многофункциональный центр (МФЦ). Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Наименование объекта строительства — многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на улице Университетская Набережная город Челябинск, строение 2. Проект получил положительное заключение». — говорится в сообщении. Новый центр появится по адресу: Университетская Набережная, 2, недалеко от многофункционального центра для автомобилистов. Застройщик проекта — «Челябоблинвестстрой». В здании будут размещены такие ведомства как управление по вопросам миграции ГУ МВД по региону, челябинский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД, МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и кафе.

На северо-западе Челябинска появится новый многофункциональный центр (МФЦ). Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Наименование объекта строительства — многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на улице Университетская Набережная город Челябинск, строение 2. Проект получил положительное заключение». — говорится в сообщении. Новый центр появится по адресу: Университетская Набережная, 2, недалеко от многофункционального центра для автомобилистов. Застройщик проекта — «Челябоблинвестстрой». В здании будут размещены такие ведомства как управление по вопросам миграции ГУ МВД по региону, челябинский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД, МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и кафе.