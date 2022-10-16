16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В ХМАО нефтяники ищут специалистов, которые научат персонал действовать при военных конфликтах

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, обручальное кольцо, военнослужащие, бойцы, военная форма, женатый мужчина, вс рф, семейный, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Сотруднику предстоит организовывать обучения персонала по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах Фото:
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Мобилизация в России

В ХМАО нефтяные компании ищут специалистов по гражданской обороне, которые подготовят персонал к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах. Объявления опубликовали на сайте HeadHunter.

«Ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ПАО „ННК-Варьеганнефтегаз“ в Нижневартовске. Требуемый опыт работы: 3—6 лет. В обязанности входит организация подготовки работников способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — следует из объявления.

Зарплата будущего сотрудника в публикации не указана. На похожей должности главного специалиста сектора по гражданской обороне в компании «РН-Сервис» в Нефтеюганске работнику готовы платить около 90 тысяч рублей, говорится в объявлении сервиса поиска работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. При этом ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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В ХМАО нефтяные компании ищут специалистов по гражданской обороне, которые подготовят персонал к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах. Объявления опубликовали на сайте HeadHunter. «Ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ПАО „ННК-Варьеганнефтегаз“ в Нижневартовске. Требуемый опыт работы: 3—6 лет. В обязанности входит организация подготовки работников способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — следует из объявления. Зарплата будущего сотрудника в публикации не указана. На похожей должности главного специалиста сектора по гражданской обороне в компании «РН-Сервис» в Нефтеюганске работнику готовы платить около 90 тысяч рублей, говорится в объявлении сервиса поиска работы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. При этом ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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