Снег засыплет Челябинскую область, но пока обойдет стороной ее столицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 7 градусов опустится температура Челябинской области в ночь на 18 октября, сообщили в региональном гидрометеоцентре. В последующие двое суток синоптики обещают региону дожди и мокрый снег.

«В ночь на вторник, 18 октября, в Челябинской области температура будет колебаться от минус 2 до 3 градусов тепла. При прояснении возможны заморозки до минус 7 градусов. Две следующие ночи температура останется в пределах от минус 1 до 5 градусов тепла. Днем будет теплее: плюс 4-12 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом уже в ночь на 19 октября начнутся дожди, сменяющиеся мокрым снегом. Эти осадки продолжатся днем среды, а также весь четверг, 20 октября. Сильный — до 14 метров в секунду — ветер прогнозируют 19 октября. В последующие два дня он немного стихнет — до 4-9 метров в секунду.

В столице Южного Урала, Челябинске, будет теплее. Ночью 18 октября температура будет держаться в пределах 1-3 градусов тепла, днем будет повышаться до 7-9 градусов. Снега не ожидается, но 19 и 20 октября возможны дневные дожди.