В Магнитогорске собирают мобилизованным термосы и сапоги

В Магнитогорске Челябинской области объявили сбор термосов и утепленных резиновых сапог для отправки на передовую. Об этом сообщили в соцсетях.
«Очень нужны термосы 0.7-1 л и утепленные резиновые сапоги. У кого есть возможность купить, приносите», — указано в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы поста уточнили, что сейчас собрано порядка 145 тысяч рублей. На собранные средства активисты оплатили медикаменты, заказали пауэр-банки, зарядные устройства, сетевые блоки и сушилки для обуви.
Частичная мобилизация была объявлена президентом Путиным 21 сентября. Запланировано призвать около 300 тысяч военнообязанных.
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