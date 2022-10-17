В Магнитогорске собирают мобилизованным термосы и сапоги

Челябинцы отправляют на передовую необходимые вещи (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Магнитогорске Челябинской области объявили сбор термосов и утепленных резиновых сапог для отправки на передовую. Об этом сообщили в соцсетях.

«Очень нужны термосы 0.7-1 л и утепленные резиновые сапоги. У кого есть возможность купить, приносите», — указано в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы поста уточнили, что сейчас собрано порядка 145 тысяч рублей. На собранные средства активисты оплатили медикаменты, заказали пауэр-банки, зарядные устройства, сетевые блоки и сушилки для обуви.

Частичная мобилизация была объявлена президентом Путиным 21 сентября. Запланировано призвать около 300 тысяч военнообязанных.