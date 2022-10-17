Ученица пятого класса из Аргаяшского района Челябинской области в своем письме на фронт назвала президента Украины Владимира Зеленского «лопухом». Девочка также обратилась к российским военнослужащим с просьбой победить и вернуться домой.
«Россия самая лучшая! Мы сможем! Зеленский лопух!», — написала ученица в своем письме, которое оказалось в распоряжении редакции «Аргаяш-Медиа».
В письме пятиклашка просит военнослужащих вернуться домой с победой. По словам ребенка, бойцов дома ждут и верят в них.
Как рассказали URA.RU в издании, Метелинская школа организовала сбор помощи в Камышевском поселении. И вместе с носками, перчатками, теплыми вещами привезли в редакцию целый пакет писем солдатам. При разборе писем сотрудники и нашли письмо пятиклассницы. Также для солдат из района отправили целую газель помощи.
В большинстве случаев школьники помогают военнослужащим теплыми словами. Однако ранее школьники из Снежинска отказались от закупки новогодних подарков. Эти деньги они планируют потратить на покупку необходимого оборудования для мобилизованных.
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