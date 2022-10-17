17 октября 2022

Челябинская школьница в письме на фронт назвала Зеленского «лопухом». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Пятиклассница написала письмо российским военным Фото:
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Мобилизация в России

Ученица пятого класса из Аргаяшского района Челябинской области в своем письме на фронт назвала президента Украины Владимира Зеленского «лопухом». Девочка также обратилась к российским военнослужащим с просьбой победить и вернуться домой.

«Россия самая лучшая! Мы сможем! Зеленский лопух!», — написала ученица в своем письме, которое оказалось в распоряжении редакции «Аргаяш-Медиа».

В письме пятиклашка просит военнослужащих вернуться домой с победой. По словам ребенка, бойцов дома ждут и верят в них.

Как рассказали URA.RU в издании, Метелинская школа организовала сбор помощи в Камышевском поселении. И вместе с носками, перчатками, теплыми вещами привезли в редакцию целый пакет писем солдатам. При разборе писем сотрудники и нашли письмо пятиклассницы. Также для солдат из района отправили целую газель помощи.

В большинстве случаев школьники помогают военнослужащим теплыми словами. Однако ранее школьники из Снежинска отказались от закупки новогодних подарков. Эти деньги они планируют потратить на покупку необходимого оборудования для мобилизованных.

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Ученица пятого класса из Аргаяшского района Челябинской области в своем письме на фронт назвала президента Украины Владимира Зеленского «лопухом». Девочка также обратилась к российским военнослужащим с просьбой победить и вернуться домой. «Россия самая лучшая! Мы сможем! Зеленский лопух!», — написала ученица в своем письме, которое оказалось в распоряжении редакции «Аргаяш-Медиа». В письме пятиклашка просит военнослужащих вернуться домой с победой. По словам ребенка, бойцов дома ждут и верят в них. Как рассказали URA.RU в издании, Метелинская школа организовала сбор помощи в Камышевском поселении. И вместе с носками, перчатками, теплыми вещами привезли в редакцию целый пакет писем солдатам. При разборе писем сотрудники и нашли письмо пятиклассницы. Также для солдат из района отправили целую газель помощи. В большинстве случаев школьники помогают военнослужащим теплыми словами. Однако ранее школьники из Снежинска отказались от закупки новогодних подарков. Эти деньги они планируют потратить на покупку необходимого оборудования для мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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