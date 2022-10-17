Челябинец вынес из квартир пятерых пенсионеров в Удмуртии свыше 2 млн рублей

Житель Челябинска вынес из квартир пятерых пенсионеров в Удмуртии 2,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, челябинец под видом курьера попадал в квартиры пенсионеров и забирал у тех деньги.
«За два дня по заданию сообщников он посетил пенсионерку из Глазова и пятерых пожилых жительниц Ижевска и забрал у них в общей сложности 2,3 млн рублей. Затем он перевел деньги сообщникам, оставив себе процент», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Там отметили, что челябинец при задержании признался, что забирал деньги за вознаграждение. Адреса ему присылали в мессенджерах. Сейчас полицейские устанавливают организатора мошеннической цепочки, а ранее судимый за разбой житель Челябинска вновь предстанет перед судом, но теперь уже в Удмуртии.
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