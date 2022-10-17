17 октября 2022

Челябинец вынес из квартир пятерых пенсионеров в Удмуртии свыше 2 млн рублей

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Челябинца будут судить в Удмуртии Фото:

Житель Челябинска вынес из квартир пятерых пенсионеров в Удмуртии 2,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, челябинец под видом курьера попадал в квартиры пенсионеров и забирал у тех деньги.

«За два дня по заданию сообщников он посетил пенсионерку из Глазова и пятерых пожилых жительниц Ижевска и забрал у них в общей сложности 2,3 млн рублей. Затем он перевел деньги сообщникам, оставив себе процент», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Там отметили, что челябинец при задержании признался, что забирал деньги за вознаграждение. Адреса ему присылали в мессенджерах. Сейчас полицейские устанавливают организатора мошеннической цепочки, а ранее судимый за разбой житель Челябинска вновь предстанет перед судом, но теперь уже в Удмуртии.

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Житель Челябинска вынес из квартир пятерых пенсионеров в Удмуртии 2,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, челябинец под видом курьера попадал в квартиры пенсионеров и забирал у тех деньги. «За два дня по заданию сообщников он посетил пенсионерку из Глазова и пятерых пожилых жительниц Ижевска и забрал у них в общей сложности 2,3 млн рублей. Затем он перевел деньги сообщникам, оставив себе процент», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там отметили, что челябинец при задержании признался, что забирал деньги за вознаграждение. Адреса ему присылали в мессенджерах. Сейчас полицейские устанавливают организатора мошеннической цепочки, а ранее судимый за разбой житель Челябинска вновь предстанет перед судом, но теперь уже в Удмуртии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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