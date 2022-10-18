В Озерске будут шить белье для раненых военнослужащих

В Озерске (Челябинская область) будут шить нижнее белье для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Как сообщили швеи, ткань для распашных трусов у них уже имеется.
«Будем пробовать шить специальные распашные трусы. Они очень нужны в госпиталях», — написали в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте».
В группе поблагодарили жителей за отзывчивость. Некоторые помогают закупать материалы финансами, кто-то приносит материалы для пошива лично. Недавно в группе опубликовали письмо с фронта, в котором солдаты благодарили всех причастных к пошиву и отправке помощи на фронт.
Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, провиант, различное оборудование, которое поможет солдату.
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