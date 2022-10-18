В Озерске будут шить белье для раненых военнослужащих

19 октября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Для раненных солдат сошьют распашные трусы, необходимые в госпиталях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Озерске (Челябинская область) будут шить нижнее белье для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Как сообщили швеи, ткань для распашных трусов у них уже имеется. «Будем пробовать шить специальные распашные трусы. Они очень нужны в госпиталях», — написали в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте». В группе поблагодарили жителей за отзывчивость. Некоторые помогают закупать материалы финансами, кто-то приносит материалы для пошива лично. Недавно в группе опубликовали письмо с фронта, в котором солдаты благодарили всех причастных к пошиву и отправке помощи на фронт. Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, провиант, различное оборудование, которое поможет солдату.

В Озерске (Челябинская область) будут шить нижнее белье для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Как сообщили швеи, ткань для распашных трусов у них уже имеется. «Будем пробовать шить специальные распашные трусы. Они очень нужны в госпиталях», — написали в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте». В группе поблагодарили жителей за отзывчивость. Некоторые помогают закупать материалы финансами, кто-то приносит материалы для пошива лично. Недавно в группе опубликовали письмо с фронта, в котором солдаты благодарили всех причастных к пошиву и отправке помощи на фронт. Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, провиант, различное оборудование, которое поможет солдату.