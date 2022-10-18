18 октября 2022

В Озерске будут шить белье для раненых военнослужащих

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Пошивочный цех предприятия
Для раненных солдат сошьют распашные трусы, необходимые в госпиталях Фото:
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Мобилизация в России

В Озерске (Челябинская область) будут шить нижнее белье для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Как сообщили швеи, ткань для распашных трусов у них уже имеется.

«Будем пробовать шить специальные распашные трусы. Они очень нужны в госпиталях», — написали в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте».

В группе поблагодарили жителей за отзывчивость. Некоторые помогают закупать материалы финансами, кто-то приносит материалы для пошива лично. Недавно в группе опубликовали письмо с фронта, в котором солдаты благодарили всех причастных к пошиву и отправке помощи на фронт.

Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, провиант, различное оборудование, которое поможет солдату.

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В Озерске (Челябинская область) будут шить нижнее белье для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Как сообщили швеи, ткань для распашных трусов у них уже имеется. «Будем пробовать шить специальные распашные трусы. Они очень нужны в госпиталях», — написали в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте». В группе поблагодарили жителей за отзывчивость. Некоторые помогают закупать материалы финансами, кто-то приносит материалы для пошива лично. Недавно в группе опубликовали письмо с фронта, в котором солдаты благодарили всех причастных к пошиву и отправке помощи на фронт. Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, провиант, различное оборудование, которое поможет солдату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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