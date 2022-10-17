Челябинские волонтеры получили письмо с благодарностью от солдат с фронта. Фото

18 октября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

По словам солдат, та поддержка, которую они получают от жителей, придает им сил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Волонтеры из Озерска (Челябинская область), занимающиеся пошивом вещей для мобилизованных, получили письмо с фронта от солдат, в котором они благодарили неравнодушных жителей за оказанную помощь. Текст письма опубликован в социальных сетях. «Здравствуйте наши дорогие, любимые и самые лучшие друзья. Не знаем, как выразить в словах те чувства, которые нас переполняют за то, что вы для нас делаете. Хотим сказать вам „спасибо“ не то, что с большой буквы „с“, а все слово большими буквами „СПАСИБО“ с низким поклоном», — написали бойцы в письме, опубликованном в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте». Военнослужащие поблагодарили волонтеров за поддержку, веру, верность, стойкость, любовь, взаимовыручку, уважение, доброту, преданность, заботу, благородство, приветливость, гостеприимство, дружбу, надежность, позитив, творчество, подарки. Они отметили, что поддержка от жителей не проходит бесследно. Она прибавляет сил, уверенности и стойкости. Многие жители области так или иначе поддерживают бойцов на фронте и в учебных городках. Кто-то помогает финансово, кто-то передает в пункты сбора вещи, кто-то пишет письма солдатам. В период частичной мобилизации власти попросили жителей сплотиться ради общей победы. Фото: «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте»

Волонтеры из Озерска (Челябинская область), занимающиеся пошивом вещей для мобилизованных, получили письмо с фронта от солдат, в котором они благодарили неравнодушных жителей за оказанную помощь. Текст письма опубликован в социальных сетях. «Здравствуйте наши дорогие, любимые и самые лучшие друзья. Не знаем, как выразить в словах те чувства, которые нас переполняют за то, что вы для нас делаете. Хотим сказать вам „спасибо“ не то, что с большой буквы „с“, а все слово большими буквами „СПАСИБО“ с низким поклоном», — написали бойцы в письме, опубликованном в группе «Шьем для наших Озерск» в «ВКонтакте». Военнослужащие поблагодарили волонтеров за поддержку, веру, верность, стойкость, любовь, взаимовыручку, уважение, доброту, преданность, заботу, благородство, приветливость, гостеприимство, дружбу, надежность, позитив, творчество, подарки. Они отметили, что поддержка от жителей не проходит бесследно. Она прибавляет сил, уверенности и стойкости. Многие жители области так или иначе поддерживают бойцов на фронте и в учебных городках. Кто-то помогает финансово, кто-то передает в пункты сбора вещи, кто-то пишет письма солдатам. В период частичной мобилизации власти попросили жителей сплотиться ради общей победы.