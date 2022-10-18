Родственники просят власти ХМАО вернуть мобилизованного

19 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Семья из Ханты-Мансийска просит у властей вернуть мобилизованного из-за болезней Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семья из Ханты-Мансийска обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комарове и военную прокуратуру с просьбой вернуть мобилизованного. По словам близких, у него проблемы с почками, печенью, а также с поджелудочной железой, помимо этого, у него гипертония. Об этом URA.RU рассказала знакомая мобилизованного Елена Александрова. «У него гипертония, киста почки и печень с поджелудочной железой больные. От всех заболеваний ежедневно он принимает препараты, на постоянной основе по три раза в день, соблюдает диету специальную. Контроль давления ежедневно два раза в день и ведения дневника, так как находился на лечении с кризом. Малейшее переохлаждение может привести его к обострению заболевания почек, без лекарств просто нельзя ему. Соответственно, в тех условиях, куда его забрали, он не сможет следить за здоровьем», — сказала Александрова. Она добавила, что обратилась в местную прокуратуру, к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в военную прокуратуру Екатеринбурга с просьбой о возвращении мобилизованного. Однако ответ на данный момент не получила. «Боимся, что затянут с решением о возврате его домой и он уедет в зону СВО, там он уже не сможет ни препараты принимать, ни соблюдать диету», — заключила Александрова. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что мобилизованный сможет вернуться по итогам медицинского осмотра в Елани, где сейчас находится, и решению военной комиссии, если для этого будут основания. Ранее URA.RU писало, что попавшего под мобилизацию студента-заочника из Сургута вернули домой. Кроме него, из вуза призвали еще четырех человек. Студентам оформили академический отпуск. Парня, которого вернули, выведут из академа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Семья из Ханты-Мансийска обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комарове и военную прокуратуру с просьбой вернуть мобилизованного. По словам близких, у него проблемы с почками, печенью, а также с поджелудочной железой, помимо этого, у него гипертония. Об этом URA.RU рассказала знакомая мобилизованного Елена Александрова. «У него гипертония, киста почки и печень с поджелудочной железой больные. От всех заболеваний ежедневно он принимает препараты, на постоянной основе по три раза в день, соблюдает диету специальную. Контроль давления ежедневно два раза в день и ведения дневника, так как находился на лечении с кризом. Малейшее переохлаждение может привести его к обострению заболевания почек, без лекарств просто нельзя ему. Соответственно, в тех условиях, куда его забрали, он не сможет следить за здоровьем», — сказала Александрова. Она добавила, что обратилась в местную прокуратуру, к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в военную прокуратуру Екатеринбурга с просьбой о возвращении мобилизованного. Однако ответ на данный момент не получила. «Боимся, что затянут с решением о возврате его домой и он уедет в зону СВО, там он уже не сможет ни препараты принимать, ни соблюдать диету», — заключила Александрова. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что мобилизованный сможет вернуться по итогам медицинского осмотра в Елани, где сейчас находится, и решению военной комиссии, если для этого будут основания. Ранее URA.RU писало, что попавшего под мобилизацию студента-заочника из Сургута вернули домой. Кроме него, из вуза призвали еще четырех человек. Студентам оформили академический отпуск. Парня, которого вернули, выведут из академа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.