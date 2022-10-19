«Ведомости»: Россию покинет основной производитель лекарств от артрита

20 октября 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Финская фармкомпания Orion Pharma может покинуть РФ до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россию с начала спецоперации может покинуть первый западный фармпроизводитель. Финская Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. «Сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения (Orion Pharma в России — прим. URA.RU). Эту информацию подтверждает источник, близкий к топ-менеджменту OP. На крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны финской компании», — говорится в материале. По информации издания, закрытие офиса финской компании запланировано на конец года. Как отмечают авторы, OP работает на российском рынке в течение 15 лет. Основной препарат компании — метипред, предназначенный для лечения ревматоидного артрита. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, на это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон». Иностранные производители начали массово покидать российский рынок с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако до настоящего времени эта санкционная мера запада не коснулась фармацевтической отрасли. В октябре замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что ни одна зарубежная фармкомпания не ушла из РФ за последние восемь месяцев, передает RT. Ранее в Росздравнадзоре заверяли, что в России нет дефицита лекарств, нехватка некоторых препаратов возможна из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россию с начала спецоперации может покинуть первый западный фармпроизводитель. Финская Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. «Сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения (Orion Pharma в России — прим. URA.RU). Эту информацию подтверждает источник, близкий к топ-менеджменту OP. На крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны финской компании», — говорится в материале. По информации издания, закрытие офиса финской компании запланировано на конец года. Как отмечают авторы, OP работает на российском рынке в течение 15 лет. Основной препарат компании — метипред, предназначенный для лечения ревматоидного артрита. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, на это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон». Иностранные производители начали массово покидать российский рынок с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако до настоящего времени эта санкционная мера запада не коснулась фармацевтической отрасли. В октябре замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что ни одна зарубежная фармкомпания не ушла из РФ за последние восемь месяцев, передает RT. Ранее в Росздравнадзоре заверяли, что в России нет дефицита лекарств, нехватка некоторых препаратов возможна из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы.