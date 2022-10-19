Мобилизованные из ХМАО отправились в учебные центры для боевого слаживания

В Мегионе (ХМАО) проводили еще один автобус с мобилизованными. Мэр города Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что они отправятся в военные гарнизоны для обучения и боевого слаживания.
«Вместе с родными и близкими проводили наших мобилизованных земляков на боевое слаживание и обучение. В столь трудное для нашей страны время лучшие сыны Мегиона отправляются на защиту Родины. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы вы были спокойны за свои семьи, находясь вдали от дома», — обратился Дейнека к военнослужащим перед отправкой.
Из Мегиона отправился один автобус с военнослужащими. Из Сургута и Нефтеюганска мобилизованные граждане уехали 19 октября. Отправка военнослужащих из всех муниципалитетов округа в учебные центры в рамках дополнительного набора завершится 22 октября, об этом на заседании призывной комиссии по мобилизации сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО объявили новую отправку мобилизованных. Рабочая группа по транспортному обеспечению обеспечит их доставку из муниципалитетов округа в учебные центры на автобусах.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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