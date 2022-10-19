19 октября 2022

Челябинцам достались семь наград от Путина

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил сотрудников трех предприятий Фото:

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил семерых жителей Челябинской области. Как следует из документа, награжденные работают в Челябинске и Магнитогорске.

«Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За высокие показатели в служебной деятельности наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“. Присвоить почетные звания за заслуги в области машиностроения и вклад в развитие металлургической промышленности», — следует из данных указа.

Обладателями медали ордена «За заслуги перед Отечеством» стали три сотрудника ММК. Среди них старший менеджер Игорь Мельников, слесарь-ремонтник Константин Новаковский и замначальника цеха Андрей Остапчук.

Звание заслуженного машиностроителя присвоили сотрудникам аффилированного с ММК «Механоремонтного комплекса». Президент РФ удостоил звания слесаря-ремонтника Николая Елькина и ведущего инженера-конструктора отдела Ольгу Шерстобитову. Заслуженными металлургами стали начальник участка ММК Владимир Сало и мастер Челябинского трубопрокатного завода Павел Худяков.

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Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил семерых жителей Челябинской области. Как следует из документа, награжденные работают в Челябинске и Магнитогорске. «Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За высокие показатели в служебной деятельности наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“. Присвоить почетные звания за заслуги в области машиностроения и вклад в развитие металлургической промышленности», — следует из данных указа. Обладателями медали ордена «За заслуги перед Отечеством» стали три сотрудника ММК. Среди них старший менеджер Игорь Мельников, слесарь-ремонтник Константин Новаковский и замначальника цеха Андрей Остапчук. Звание заслуженного машиностроителя присвоили сотрудникам аффилированного с ММК «Механоремонтного комплекса». Президент РФ удостоил звания слесаря-ремонтника Николая Елькина и ведущего инженера-конструктора отдела Ольгу Шерстобитову. Заслуженными металлургами стали начальник участка ММК Владимир Сало и мастер Челябинского трубопрокатного завода Павел Худяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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