Директору школы в ХМАО пришлось срочно искать замену мобилизованному учителю

21 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Учитель из Кондинского района отправился на подготовку в Омск (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Директору школы в поселке городского типа Мортка (ХМАО) пришлось нанять пенсионера вместо учителя истории, которого мобилизовали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама глава учебного заведения Ольга Мурашева. «Учитель вел уроки истории и обществознания, в том числе и в 9-х классах, ученики которых в этом году сдают ОГЭ. Поэтому нам пришлось попросить пенсионерку, которая ранее работала в нашей школе, вести уроки», — уточнила директор школы. По словам Ольги Мурашевой, это не единственный учитель истории и обществознания в школе. Однако переложить на оставшегося уроки мобилизованного не представляется возможным. Тогда у учителя, который преподает в школе, получится более 50 рабочих часов в неделю. Как рассказала супруга мобилизованного Ксения, он понимал, что рано или поздно ему придется пойти на фронт. Поэтому после получения повестки он спокойно собрался и поехал. «Мой муж служил в армии. По специальности он сапер. Сейчас у него растет маленький ребенок, которому 1 год и 7 месяцев», — рассказывает Ксения. Ранее URA.RU рассказывало, что врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ.

Директору школы в поселке городского типа Мортка (ХМАО) пришлось нанять пенсионера вместо учителя истории, которого мобилизовали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама глава учебного заведения Ольга Мурашева. «Учитель вел уроки истории и обществознания, в том числе и в 9-х классах, ученики которых в этом году сдают ОГЭ. Поэтому нам пришлось попросить пенсионерку, которая ранее работала в нашей школе, вести уроки», — уточнила директор школы. По словам Ольги Мурашевой, это не единственный учитель истории и обществознания в школе. Однако переложить на оставшегося уроки мобилизованного не представляется возможным. Тогда у учителя, который преподает в школе, получится более 50 рабочих часов в неделю. Как рассказала супруга мобилизованного Ксения, он понимал, что рано или поздно ему придется пойти на фронт. Поэтому после получения повестки он спокойно собрался и поехал. «Мой муж служил в армии. По специальности он сапер. Сейчас у него растет маленький ребенок, которому 1 год и 7 месяцев», — рассказывает Ксения. Ранее URA.RU рассказывало, что врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ.