В Миассе чиновника осудили за служебный подлог

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директора муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству» в Миассе Челябинской области признали виновным по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«При приемке работ по муниципальным контрактам виновный внес в акты заведомо ложные сведения об объеме проектных работ по электроснабжению поселка Тыелга, которые фактически не были выполнены. Причинил тем самым ущерб в размере около 700 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе областного УФСБ.

Указанную сумму руководитель комитета возместил в процессе расследования уголовного дела СУ СК России по Челябинской области. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 700 тысяч рублей.