21 октября 2022

В Миассе чиновника осудили за служебный подлог

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание УФСБ по Челябинской области, фсб
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области Фото:

Директора муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству» в Миассе Челябинской области признали виновным по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«При приемке работ по муниципальным контрактам виновный внес в акты заведомо ложные сведения об объеме проектных работ по электроснабжению поселка Тыелга, которые фактически не были выполнены. Причинил тем самым ущерб в размере около 700 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе областного УФСБ.

Указанную сумму руководитель комитета возместил в процессе расследования уголовного дела СУ СК России по Челябинской области. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 700 тысяч рублей.

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Директора муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству» в Миассе Челябинской области признали виновным по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «При приемке работ по муниципальным контрактам виновный внес в акты заведомо ложные сведения об объеме проектных работ по электроснабжению поселка Тыелга, которые фактически не были выполнены. Причинил тем самым ущерб в размере около 700 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе областного УФСБ. Указанную сумму руководитель комитета возместил в процессе расследования уголовного дела СУ СК России по Челябинской области. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 700 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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