Мобилизованный свердловчанин обрадовался паузе в отправках: «По шапке надавали кому надо». Видео

22 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Военкоматы Екатеринбурга не отправляли мобилизованных с конца сентября до середины октября Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Первоуральска (Свердловская область) Тимофей, получивший повестку еще в конце сентября, обрадовался паузе в отправках мобилизованных в воинские части, поскольку за это время власти исправили ошибки, возникавшие в первые дни призывной кампании. Об этом парень рассказал URA.RU, ожидая автобуса в 32-й военный городок Екатеринбурга. «Давно не было мобилизационных мероприятий — 77 лет, с 1945 года, — и понятно, что ошибки [поначалу] случались (их признавали и в Кремле — прим. URA.RU). И слава богу, как раз вот это все немножко прошло, устаканилось, кому надо по шапке надавали. И я этому очень рад — сейчас, вроде как, все в порядке», — объяснил Тимофей. Новость по теме Прокуратура займется свердловскими военкоматами, допустившими ошибки при мобилизации К повестке, говорит, он отнесся «спокойно». «Не буду кичиться, но есть патриотические нотки на душе. Отсиживаться не собираюсь», — заявил Тимофей. Боевого опыта у Тимофея к его 25 годам нет, зато имеется армейский — проходил срочную службу в ВВС. Демобилизовался в звании ефрейтора. Освободившееся из-за паузы время Тимофей потратил с умом. «Читал статьи. Первая медицина — это естественно. Как бы там ни было, я неплохо стреляю, но оказывается, чтобы правильно стрелять — я смотрел одно видео, мужчина с военным опытом рассказывает на листке бумаги — там такие чертежи. Высшая математика! Я обалдел, если честно», — признался Тимофей. В 32-й городок Тимофея отправили утром 22 октября из военкомата по Верх-Исетскому и Ленинскому районам Екатеринбурга. Вместе с Тимофеем в часть уехали еще около десяти бойцов. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.

Житель Первоуральска (Свердловская область) Тимофей, получивший повестку еще в конце сентября, обрадовался паузе в отправках мобилизованных в воинские части, поскольку за это время власти исправили ошибки, возникавшие в первые дни призывной кампании. Об этом парень рассказал URA.RU, ожидая автобуса в 32-й военный городок Екатеринбурга. «Давно не было мобилизационных мероприятий — 77 лет, с 1945 года, — и понятно, что ошибки [поначалу] случались (их признавали и в Кремле — прим. URA.RU). И слава богу, как раз вот это все немножко прошло, устаканилось, кому надо по шапке надавали. И я этому очень рад — сейчас, вроде как, все в порядке», — объяснил Тимофей. К повестке, говорит, он отнесся «спокойно». «Не буду кичиться, но есть патриотические нотки на душе. Отсиживаться не собираюсь», — заявил Тимофей. Боевого опыта у Тимофея к его 25 годам нет, зато имеется армейский — проходил срочную службу в ВВС. Демобилизовался в звании ефрейтора. Освободившееся из-за паузы время Тимофей потратил с умом. «Читал статьи. Первая медицина — это естественно. Как бы там ни было, я неплохо стреляю, но оказывается, чтобы правильно стрелять — я смотрел одно видео, мужчина с военным опытом рассказывает на листке бумаги — там такие чертежи. Высшая математика! Я обалдел, если честно», — признался Тимофей. В 32-й городок Тимофея отправили утром 22 октября из военкомата по Верх-Исетскому и Ленинскому районам Екатеринбурга. Вместе с Тимофеем в часть уехали еще около десяти бойцов. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.