В Челябинске возле автосалона сожгли три иномарки

Возле автосалона на улице Молодогвардейцев в Челябинске в ночь на 22 октября неизвестный поджег три автомобиля марки «Хендай Солярис». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.
«Сумма ущерба составила 4 млн рублей. На причастность к случившемуся проверяются лица, которые ранее уже привлекались за подобные преступления», — сказали в пресс-службе.
Граждан просят оказать содействие в установлении личности поджигателя. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что автомобили стояли на территории стоянки автосалона. Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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