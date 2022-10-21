21 октября 2022

В Челябинске возле автосалона сожгли три иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, полиция, мобилизация, сво, специальная военная операция
Установлением личности поджигателя занимается Курчатовский отдел полиции Фото:

Возле автосалона на улице Молодогвардейцев в Челябинске в ночь на 22 октября неизвестный поджег три автомобиля марки «Хендай Солярис». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

«Сумма ущерба составила 4 млн рублей. На причастность к случившемуся проверяются лица, которые ранее уже привлекались за подобные преступления», — сказали в пресс-службе.

Граждан просят оказать содействие в установлении личности поджигателя. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что автомобили стояли на территории стоянки автосалона. Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Возле автосалона на улице Молодогвардейцев в Челябинске в ночь на 22 октября неизвестный поджег три автомобиля марки «Хендай Солярис». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. «Сумма ущерба составила 4 млн рублей. На причастность к случившемуся проверяются лица, которые ранее уже привлекались за подобные преступления», — сказали в пресс-службе. Граждан просят оказать содействие в установлении личности поджигателя. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что автомобили стояли на территории стоянки автосалона. Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...