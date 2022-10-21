В Челябинске возле автосалона сожгли три иномарки

Установлением личности поджигателя занимается Курчатовский отдел полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле автосалона на улице Молодогвардейцев в Челябинске в ночь на 22 октября неизвестный поджег три автомобиля марки «Хендай Солярис». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

«Сумма ущерба составила 4 млн рублей. На причастность к случившемуся проверяются лица, которые ранее уже привлекались за подобные преступления», — сказали в пресс-службе.

Граждан просят оказать содействие в установлении личности поджигателя. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что автомобили стояли на территории стоянки автосалона. Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).