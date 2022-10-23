Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижней Салде (Свердловская область) местный житель избил мужчину и сломал ему челюсть. Пострадавшего доставили в больницу, но 16 октября он скончался. Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

«16 октября в больнице скончался 48-летний житель Нижней Салды. Мужчину избили, сломав ему челюсть», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Полиция установила, что подозреваемым оказался 32-летний неработающий мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — прим. ред.). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых пояснил, как произошла потасовка. «Конфликт между ранее судимым подозреваемым и потерпевшим произошел в общежитии. Злоумышленник по непонятным причинам избил потерпевшего, сломав ему челюсть», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало про инцидент, случившийся в Красноуфимске. Там местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил жену. Судимый гражданин нанес ей удар ножом, а затем, вооружившись двуствольным ружьем, произвел выстрел в область шеи.

Драка произошла в общежитии Фото: telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области»