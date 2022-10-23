Синоптики предупреждают об опасности на дороге и сильном ветре в ХМАО

24 октября 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за мокрого снега и минусовой температуры на дорогах появится наледь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО из-за минусовой температуры ночью и дождей со снегом на дорогах появится тонкий слой льда, повышающий риск ДТП. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «25 октября днем по северной половине небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4 градуса, днем 0,+5 градусов. 25 октября небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2,-3 градуса, при прояснениях до -8 градусов, днем -1,+4 градуса», — сказано в сообщении гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура днем составит 0, +3 градуса, ночью будет опускаться до -4 градусов. Во вторник будет небольшой дождь, также со вторника по четверг на дорогах ожидается наледь. Ветер до 16 м/с. В Сургуте ожидается пасмурная погода, средняя дневная температура составит 0, +1 градус, ночью температура будет опускаться до -5 градусов. Во вторник снег с дождем и наледь на дорогах. Ветер с порывами до 16 м/с. В Нижневартовске также будет пасмурно, в понедельник и вторник небольшой снег с дождем. Температура днем составит от -2 до +1 градуса с похолоданием до 4 градусов ниже нуля ночью. Ветер ожидается с порывами до 15 м/с.

В ХМАО из-за минусовой температуры ночью и дождей со снегом на дорогах появится тонкий слой льда, повышающий риск ДТП. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «25 октября днем по северной половине небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4 градуса, днем 0,+5 градусов. 25 октября небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2,-3 градуса, при прояснениях до -8 градусов, днем -1,+4 градуса», — сказано в сообщении гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура днем составит 0, +3 градуса, ночью будет опускаться до -4 градусов. Во вторник будет небольшой дождь, также со вторника по четверг на дорогах ожидается наледь. Ветер до 16 м/с. В Сургуте ожидается пасмурная погода, средняя дневная температура составит 0, +1 градус, ночью температура будет опускаться до -5 градусов. Во вторник снег с дождем и наледь на дорогах. Ветер с порывами до 16 м/с. В Нижневартовске также будет пасмурно, в понедельник и вторник небольшой снег с дождем. Температура днем составит от -2 до +1 градуса с похолоданием до 4 градусов ниже нуля ночью. Ветер ожидается с порывами до 15 м/с.