Силовики возбудили дело об афере жены депутата челябинского парламента

Материалы о полумиллионной афере с землей силовики получили еще в 2021 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Супруге депутата заксобрания Челябинской области Александра Решетникова, Лилии Решетниковой, грозит уголовное дело по обвинению в мошенничестве. По данным силовиков, недобросовестная сделка с ее участием нанесла Ашинскому району ущерб в полмиллиона рублей. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В 2020 году формально неустановленное лицо без аукциона купило земельный участок площадью участок площадью 6,9 тыс. квадратных метров. Кадастровая его стоимость составляла 627,9 тыс. рублей, в собственность он ушел за 125 тыс. рублей. Тем самым Ашинскому муниципальному району был нанесен ущерб более чем в 500 тысяч рублей», — пояснил URA.RU инсайдер.

По его словам, речь идет о Лилии Решетниковой, супруге депутата регионального парламента. Уголовное дело возбуждено следственным отделом СУ СКР в Аше по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области пообещали URA.RU уточнить информацию. Получить комментарий Решетниковых на момент подготовки новости не удалось.

Основанием продажи земли по льготной цене стало то, что на ней находилось якобы капитальное здание, принадлежащее Решетниковой и введенное в эксплуатацию. Но в ходе проверки Контрольно-счетной платы области оказалось, что здание не относится к недвижимому имуществу и не является капитальным. А в таком случае участок нужно выставлять на торги и, как минимум, он должен быть продан по кадастровой стоимости.

После прошедшей проверки Контрольно-счетной платы области материалы еще в 2021 году были направлены в прокуратуру, а оттуда — в Следственный комитет. В 2022 году мэрия Аши обратилась в Арбитражный суд области с иском и признании сделки недействительной — требуя вернуть участок в собственность муниципалитета.