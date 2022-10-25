Из-за сбоя WhatsApp россияне начали переходить в Telegram

25 октября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Из-за сбоя в WhatsApp, люди стали активнее переходить в Telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбой в работе мессенджера WhatsApp поспособствовал тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. Об этом сообщают читатели URA.RU. 25 октября в первой половине дня в работе мессенджера WhatsApp был сбой. Пользователи не могли зайти в приложение. В связи с этим читатели агентства начали замечать, что у них добавилось количество запросов в Telegram. «У меня телега разрывается от присоединения новых участников из списка контактов, человек 10 уже точно зарегистрировались там», — сообщил читатель URA.RU. Его поддержал другой комментатор: «Как только начал сбоить WhatsApp, беседу с группой садика сразу перенесли в Telegram», — рассказал другой пользователь сайта. Ранее у россиян пропадала возможность скачать WhatsApp. Это касалось версии для компьютера.

Сбой в работе мессенджера WhatsApp поспособствовал тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. Об этом сообщают читатели URA.RU. 25 октября в первой половине дня в работе мессенджера WhatsApp был сбой. Пользователи не могли зайти в приложение. В связи с этим читатели агентства начали замечать, что у них добавилось количество запросов в Telegram. «У меня телега разрывается от присоединения новых участников из списка контактов, человек 10 уже точно зарегистрировались там», — сообщил читатель URA.RU. Его поддержал другой комментатор: «Как только начал сбоить WhatsApp, беседу с группой садика сразу перенесли в Telegram», — рассказал другой пользователь сайта. Ранее у россиян пропадала возможность скачать WhatsApp. Это касалось версии для компьютера.