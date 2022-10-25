Из-за сбоя WhatsApp россияне начали переходить в Telegram

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Из-за сбоя в WhatsApp, люди стали активнее переходить в Telegram Фото:

Сбой в работе мессенджера WhatsApp поспособствовал тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. Об этом сообщают читатели URA.RU.

25 октября в первой половине дня в работе мессенджера WhatsApp был сбой. Пользователи не могли зайти в приложение. В связи с этим читатели агентства начали замечать, что у них добавилось количество запросов в Telegram.

«У меня телега разрывается от присоединения новых участников из списка контактов, человек 10 уже точно зарегистрировались там», — сообщил читатель URA.RU. Его поддержал другой комментатор: «Как только начал сбоить WhatsApp, беседу с группой садика сразу перенесли в Telegram», — рассказал другой пользователь сайта.

Ранее у россиян пропадала возможность скачать WhatsApp. Это касалось версии для компьютера.

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Сбой в работе мессенджера WhatsApp поспособствовал тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. Об этом сообщают читатели URA.RU. 25 октября в первой половине дня в работе мессенджера WhatsApp был сбой. Пользователи не могли зайти в приложение. В связи с этим читатели агентства начали замечать, что у них добавилось количество запросов в Telegram. «У меня телега разрывается от присоединения новых участников из списка контактов, человек 10 уже точно зарегистрировались там», — сообщил читатель URA.RU. Его поддержал другой комментатор: «Как только начал сбоить WhatsApp, беседу с группой садика сразу перенесли в Telegram», — рассказал другой пользователь сайта. Ранее у россиян пропадала возможность скачать WhatsApp. Это касалось версии для компьютера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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