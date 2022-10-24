В Перми вводят новые требования к цвету гаражей

25 октября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Гаражи в Перми станут цвета слоновой кости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Гаражи в Перми должны быть выполнены в единой цветовой гамме и иметь универсальные размеры. Проект решения 25 октября на заседании поддержали депутаты пермской гордумы. Трансляция заседания проходила на сайте. Требования будут распространяться только на новые некапитальные сооружения. «Наши требования будут касаться только вновь возводимых некапитальных строений. Это площадь не более 24 кв. м., есть требования к конструкции и материалам. Стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, кровля — шоколадной», — заявила вице-мэр Ольга Андрианова. Депутаты усомнились в том, не создаст ли новое правило неудобства для владельцев уже существующих гаражей. «Мы подвергаем риску владельцев гаражей, которые могут в связи с неправильным трактовками могут попасть под угрозу сноса», — заявил коммунист Сергей Медведев. Андрианова заверила, что собственники существующих гаражей могут быть спокойны. А депутата Арсена Болквадзе смутила цветовая гамма — она непрактична. А в Перми одной из актуальных проблем остаются граффити. Он предложил вернуться к этому вопросу позже.

Гаражи в Перми должны быть выполнены в единой цветовой гамме и иметь универсальные размеры. Проект решения 25 октября на заседании поддержали депутаты пермской гордумы. Трансляция заседания проходила на сайте. Требования будут распространяться только на новые некапитальные сооружения. «Наши требования будут касаться только вновь возводимых некапитальных строений. Это площадь не более 24 кв. м., есть требования к конструкции и материалам. Стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, кровля — шоколадной», — заявила вице-мэр Ольга Андрианова. Депутаты усомнились в том, не создаст ли новое правило неудобства для владельцев уже существующих гаражей. «Мы подвергаем риску владельцев гаражей, которые могут в связи с неправильным трактовками могут попасть под угрозу сноса», — заявил коммунист Сергей Медведев. Андрианова заверила, что собственники существующих гаражей могут быть спокойны. А депутата Арсена Болквадзе смутила цветовая гамма — она непрактична. А в Перми одной из актуальных проблем остаются граффити. Он предложил вернуться к этому вопросу позже.