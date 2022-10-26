Челябинские фермеры собрали большой урожай картофеля

Урожайность картофеля составила 50% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области фермеры собрали урожай картофеля выше прошлогоднего. Как участники рынка сообщили URA.RU, урожайность клубнеплода при этом всего 50%.

«Урожай большой, но товарность хотелось бы иметь более высокую. С одного гектара собрали 50 тонн картошки, урожайность — 22 тонны с га», — сообщил URA.RU глава фермерского хозяйства в Аргаяшском районе Марат Камалов.

Эксперт уточнил, что урожайность означает наличие крупных клубней в одной лунке. Коллеги агрария из сельхозпредприятия «Красноармейское» собрали с одного гектара 15 тонн. По данным директора хозяйства Василия Васичкина, годом ранее показатель был ниже — порядка 12 тонн. Как отметил Камалов, урожайность была бы лучше, если б не погодные условия в августе: мало осадков и высокие температуры.

В результате более высоких сборов отпускные цены на картошку снизились. В аргаяшском хозяйстве ее продают за 13 рублей/килограмм, в красноармейском — на прошлогоднем уровне или чуть ниже: 15—18 рублей в зависимости от качества продукта.

На стоимость влияет наличие картофелехранилищ и их емкости. До зимы Камалов планирует реализовать до 15% урожая. Основной объем будет распродан позже, когда цена на картофель поднимется.