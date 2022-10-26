26 октября 2022

В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, полиция, дпс, гаи
Инспектора ДПС ГИБДД, который взял взятку с виновника ДТП, осудят Фото:

В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС ГИБДД, который брал взятку с виновника ДТП, желающего избежать ответственности. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утвердила прокуратура Чкаловского района города.

«Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу инспектора ДПС ГИБДД, который служит в ведомстве с конца июня 2022 года. Его обвиняют в получении взятки 30 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в конце августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух машин. «Водитель, чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику ГИБДД взятку, инспектор ответил согласием. Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне автомобиля нарушитель передал инспектору 20 тыс. рублей. На следующий день виновник ДТП передал сотруднику ГИБДД еще 10 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в городе Лесном (Свердловская область) за превышение должностных полномочий осужден экс-инспектор местной ГИБДД Евгений Турицин. В суде он признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

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В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС ГИБДД, который брал взятку с виновника ДТП, желающего избежать ответственности. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утвердила прокуратура Чкаловского района города. «Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу инспектора ДПС ГИБДД, который служит в ведомстве с конца июня 2022 года. Его обвиняют в получении взятки 30 тыс. рублей», — сказано в сообщении. По версии следствия, в конце августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух машин. «Водитель, чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику ГИБДД взятку, инспектор ответил согласием. Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне автомобиля нарушитель передал инспектору 20 тыс. рублей. На следующий день виновник ДТП передал сотруднику ГИБДД еще 10 тыс. рублей», — отметили в ведомстве. Ранее агентство писало, что в городе Лесном (Свердловская область) за превышение должностных полномочий осужден экс-инспектор местной ГИБДД Евгений Турицин. В суде он признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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