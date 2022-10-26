В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС за взятку

27 октября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Инспектора ДПС ГИБДД, который взял взятку с виновника ДТП, осудят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС ГИБДД, который брал взятку с виновника ДТП, желающего избежать ответственности. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утвердила прокуратура Чкаловского района города. «Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу инспектора ДПС ГИБДД, который служит в ведомстве с конца июня 2022 года. Его обвиняют в получении взятки 30 тыс. рублей», — сказано в сообщении. По версии следствия, в конце августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух машин. «Водитель, чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику ГИБДД взятку, инспектор ответил согласием. Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне автомобиля нарушитель передал инспектору 20 тыс. рублей. На следующий день виновник ДТП передал сотруднику ГИБДД еще 10 тыс. рублей», — отметили в ведомстве. Ранее агентство писало, что в городе Лесном (Свердловская область) за превышение должностных полномочий осужден экс-инспектор местной ГИБДД Евгений Турицин. В суде он признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС ГИБДД, который брал взятку с виновника ДТП, желающего избежать ответственности. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утвердила прокуратура Чкаловского района города. «Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу инспектора ДПС ГИБДД, который служит в ведомстве с конца июня 2022 года. Его обвиняют в получении взятки 30 тыс. рублей», — сказано в сообщении. По версии следствия, в конце августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух машин. «Водитель, чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику ГИБДД взятку, инспектор ответил согласием. Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне автомобиля нарушитель передал инспектору 20 тыс. рублей. На следующий день виновник ДТП передал сотруднику ГИБДД еще 10 тыс. рублей», — отметили в ведомстве. Ранее агентство писало, что в городе Лесном (Свердловская область) за превышение должностных полномочий осужден экс-инспектор местной ГИБДД Евгений Турицин. В суде он признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.