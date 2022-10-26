Депутаты провели закрытое совещание с вице-губернатором ХМАО по мобилизации

На совещание пригласили вице-губернатора Александра Тиртоку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутаты окружной Думы провели закрытое совещание с вице-губернатором ХМАО Александром Тиртокой, на котором обсудили ход частичной мобилизации в регионе. Об этом URA.RU рассказали несколько депутатов регионального парламента.

«Я предлагал включить отдельным вопросом повестки Думы „о ходе мобилизации“, но провели отдельное совещание. Сейчас важно, что мы ограничены во времени и люди не должны заниматься решением бытовых вопросов. Они должны заниматься боевой подготовкой», — рассказал инициатор совещания, депутат думы Югры Халид Таги-заде.

Во время встречи с вице-губернатором Югры обсуждались проблемы, возникшие в ходе мобилизации, а также потребности югорских военнослужащих. «С точки зрения помощи нашим мобилизованным, самое важное — получить техническое задание от людей, которые воевали на линии соприкосновения. Которые имеют боевой опыт, у тех же мобилизованных, которые в этой среде — что нужно и чего не хватает. Потому что чиновники пытаются рапортовать, что все хорошо, но это не совсем так, как они пытаются донести. Если есть какие-то проблемы, то люди поймут, войдут в положение и помогут», — высказал свое впечатление от закрытого совещания депутат Думы ХМАО Михаил Селюков. Вице-губернатор Тиртока отказался раскрывать подробности совещания в разговоре с URA.RU.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. На военную службу призовут порядка 300 тысяч резервистов. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.

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