В Екатеринбурге родители месяцами не могут записать детей к стоматологу

В «Бонуме» возникла многомесячная очередь к зубному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге дети месяцами ждут лечения у стоматолога. Такая ситуация сложилась в Многопрофильном клиническом медицинском центре «Бонум». Речь идет об отделении на улице Хохрякова, 73. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«У ребенка проблемы с зубами, необходимо лечение. Пыталась записать дочку на прием, но там очередь на два месяца. Пришлось платно лечить, а это удовольствие не назовешь доступным», — поделилась Светлана.

По словам другой горожанки, проблема с записью в «Бонум» начинается с работы колл-центра. «Мало того, что там вечно очереди на долгие месяцы. Так и дозвониться туда нереально: либо перекидывают с номера на номер, либо не берут трубку. Да и в WhatsApp не отвечают», — посетовала Екатерина.

Корреспондент агентства попытался записаться на прием к стоматологу в «Бонум», но на телефонный звонок журналиста никто не ответил. Также не удалось оперативно записаться на прием в приложении WhatsApp.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что дети с острой болью обслуживаются в день обращения, без предварительной записи. «Решение о направлении детей со стоматологическими заболеваниями на лечение под общим обезболиванием (плановой санации) принимает лечащий врач-стоматолог при наличии медицинских показаний, в соответствии с установленной маршрутизацией при оказании стоматологической помощи под общим обезболиванием согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.09.2017 №1654-п „Об организации медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями под общим обезболиванием на территории Свердловской области“. Дети Екатеринбурга на лечение с плановой санацией направляются в ДГКБ №9. Если есть проблемы в каком-то конкретном случае, готовы разобраться и оказать всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане пожаловались на огромную очередь на льготное зубопротезирование. Пациентам приходится ждать своей очереди на зубной протез в клиниках от шести месяцев и более. Такая проблема возникла из-за острого кадрового дефицита.