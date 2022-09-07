Свердловчане вынуждены месяцами ходить без зубов

Свердловчане не могут полгода попасть на протезирование зубов

Пациентам приходится ждать своей очереди на зубной протез от шести месяцев и более Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Свердловской области пожаловались на огромную очередь на льготное зубопротезирование. Горожанам приходится ждать своей очереди на зубной протез от шести месяцев и более. Такая проблема возникла из-за кадрового дефицита и нарушения логистической цепочки на фоне санкций. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимом.

«Кадровый дефицит, который образовался в сфере государственной стоматологии несколько лет назад, пока разрешить не удается. Уральский государственный медицинский университет готовит специалистов, но их количества пока недостаточно, чтобы полностью обеспечить кадрами госучреждение», — говорит источник.

Работа врачей осложняется из-за санкций. «Стоматологии области столкнулись с нехваткой оборудования и материалов после введения антироссийских санкций. Нарушились логистические цепочки. Но переживать не стоит, так как на данный момент отечественные производители пытаются в максимально короткие сроки решить проблему с сырьем. Так что без зубов свердловчане не останутся», — отметил собеседник агентства.

Очередь на изготовление зубных протезов возникла не только из-за кадрового дефицита. «Частенько за льготной услугой к врачам обращаются и граждане, которым данная услуга за бюджетный счет не полагается. Например, отсутствует один зуб. И, к сожалению, горожане начинают требовать в приказном порядке исполнения услуги. Медикам приходится очень долго разъяснять, что граждане могут сделать за счет государства», — отметил информатор.

К слову, застрахованные граждане РФ имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь в объеме, установленном Территориальной Программой обязательного медицинского страхования. При первичном обращении в поликлинику необходимо заполнить заявление о выборе медицинской организации и предоставить полис ОМС.

Редакция агентства обратилась за комментарием в минздрав Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что в марте цены на услуги в стоматологиях Екатеринбурга выросли на 20—30%. По словам соучредителя фирмы «Ай-Дент», владеющей стоматологическим центром White Владимир Козлова, причина — в нарушении логистических цепочек, по которым в Россию ранее доставлялись импортные расходные материалы. Однако тогда удорожание услуг никак не сказалось на спросе.