Масштабный спортивный проект к 300-летию Перми прошел Госэкспертизу

В Перми одобрили проект нового Ледового дворца

28 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Центр фигурного катания планируют построить к 2024 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Управление госэкспертизы в Пермском крае утвердило проект Ледового дворца спорта в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. «Согласно проектной документации, по которой выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, помимо катков, в здании разместятся трибуны для болельщиков на 250 мест, тренажерный зал и зал хореографии, раздевалки, буфет и другие функциональные помещения», — говорится на сайте. Фасады здания будут выполнены в сером и голубых цветах. Центр фигурного катания Перми был включен в один из приоритетных проектов 300-летнего юбилея города. Ранее власти планировали построить его к 2023 году, однако сроки пришлось перенести из-за недостатка финансирования. Теперь план сдачи объекта — 2024 год.

Управление госэкспертизы в Пермском крае утвердило проект Ледового дворца спорта в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. «Согласно проектной документации, по которой выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, помимо катков, в здании разместятся трибуны для болельщиков на 250 мест, тренажерный зал и зал хореографии, раздевалки, буфет и другие функциональные помещения», — говорится на сайте. Фасады здания будут выполнены в сером и голубых цветах. Центр фигурного катания Перми был включен в один из приоритетных проектов 300-летнего юбилея города. Ранее власти планировали построить его к 2023 году, однако сроки пришлось перенести из-за недостатка финансирования. Теперь план сдачи объекта — 2024 год.