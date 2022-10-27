27 октября 2022

Масштабный спортивный проект к 300-летию Перми прошел Госэкспертизу

В Перми одобрили проект нового Ледового дворца
© Служба новостей «URA.RU»
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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, фигурное катание, ковтун максим
Центр фигурного катания планируют построить к 2024 году Фото:

Управление госэкспертизы в Пермском крае утвердило проект Ледового дворца спорта в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

«Согласно проектной документации, по которой выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, помимо катков, в здании разместятся трибуны для болельщиков на 250 мест, тренажерный зал и зал хореографии, раздевалки, буфет и другие функциональные помещения», — говорится на сайте. Фасады здания будут выполнены в сером и голубых цветах.

Центр фигурного катания Перми был включен в один из приоритетных проектов 300-летнего юбилея города. Ранее власти планировали построить его к 2023 году, однако сроки пришлось перенести из-за недостатка финансирования. Теперь план сдачи объекта — 2024 год.

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Управление госэкспертизы в Пермском крае утвердило проект Ледового дворца спорта в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. «Согласно проектной документации, по которой выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, помимо катков, в здании разместятся трибуны для болельщиков на 250 мест, тренажерный зал и зал хореографии, раздевалки, буфет и другие функциональные помещения», — говорится на сайте. Фасады здания будут выполнены в сером и голубых цветах. Центр фигурного катания Перми был включен в один из приоритетных проектов 300-летнего юбилея города. Ранее власти планировали построить его к 2023 году, однако сроки пришлось перенести из-за недостатка финансирования. Теперь план сдачи объекта — 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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