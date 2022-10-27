27 октября 2022

Омбудсмен ХМАО отметила снижение количества ошибочно мобилизованных

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, военкомат, мобилизация
Жалоб на ошибочную мобилизацию в ХМАО стало меньше Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что отмечает снижение числа ошибочно мобилизованных жителей округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU омбудсмен предположила, что это связано с расширением законодательной базы и разъяснительной работой.

«Количество жалоб, которые мы получаем в связи с ошибочной мобилизацией, несравнимо с тем потоком, что обрушился на аппарат омбудсмена в первые дни. Нужно отметить колоссальную работу по изменению в законодательстве на всех уровнях, а также информационное сопровождение», — поделилась Стребкова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

По словам Стребковой, сейчас количество обратившихся к правозащитникам в связи с медицицинскими диагнозами югорчан снизилось в несколько раз. «Это буквально единицы, у которых действительно спорные случаи, требующие тщательного обследования. С каждым мы работаем в индивидуальном порядке», — уточнила омбудсмен.

Ранее URA.RU писало о мобилизованном из Сургута, которого планируют вернуть домой для проведения операции на позвоночнике. Его состояние после приезда в военный гарнизон ухудшилось, поэтому медики сняли острую боль и порекомендовали провести хирургическое вмешательство.

В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что отмечает снижение числа ошибочно мобилизованных жителей округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU омбудсмен предположила, что это связано с расширением законодательной базы и разъяснительной работой. «Количество жалоб, которые мы получаем в связи с ошибочной мобилизацией, несравнимо с тем потоком, что обрушился на аппарат омбудсмена в первые дни. Нужно отметить колоссальную работу по изменению в законодательстве на всех уровнях, а также информационное сопровождение», — поделилась Стребкова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. По словам Стребковой, сейчас количество обратившихся к правозащитникам в связи с медицицинскими диагнозами югорчан снизилось в несколько раз. «Это буквально единицы, у которых действительно спорные случаи, требующие тщательного обследования. С каждым мы работаем в индивидуальном порядке», — уточнила омбудсмен. Ранее URA.RU писало о мобилизованном из Сургута, которого планируют вернуть домой для проведения операции на позвоночнике. Его состояние после приезда в военный гарнизон ухудшилось, поэтому медики сняли острую боль и порекомендовали провести хирургическое вмешательство. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.
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