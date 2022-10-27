Омбудсмен ХМАО отметила снижение количества ошибочно мобилизованных

Жалоб на ошибочную мобилизацию в ХМАО стало меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что отмечает снижение числа ошибочно мобилизованных жителей округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU омбудсмен предположила, что это связано с расширением законодательной базы и разъяснительной работой.

«Количество жалоб, которые мы получаем в связи с ошибочной мобилизацией, несравнимо с тем потоком, что обрушился на аппарат омбудсмена в первые дни. Нужно отметить колоссальную работу по изменению в законодательстве на всех уровнях, а также информационное сопровождение», — поделилась Стребкова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

По словам Стребковой, сейчас количество обратившихся к правозащитникам в связи с медицицинскими диагнозами югорчан снизилось в несколько раз. «Это буквально единицы, у которых действительно спорные случаи, требующие тщательного обследования. С каждым мы работаем в индивидуальном порядке», — уточнила омбудсмен.

Ранее URA.RU писало о мобилизованном из Сургута, которого планируют вернуть домой для проведения операции на позвоночнике. Его состояние после приезда в военный гарнизон ухудшилось, поэтому медики сняли острую боль и порекомендовали провести хирургическое вмешательство.

В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.