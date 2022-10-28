28 октября 2022

Челябинцев предупредили о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Экстренные службы посоветовали надевать нескользящую обувь Фото:

Водителей и пешеходов Челябинска предупредили о гололеде на дорогах, который ожидается в ночные и утренние часы. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Челябинска.

«В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха (-1,-2° С) в ночное время на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отметили в сообщении ЕДДС.

В экстренной службе опросили челябинцев быть осторожными и напомнили единый номер для обращений — 112. Ранее сообщалось, что ночные температуры в Челябинской области в ближайшие дни составят -3 -7 градусов, днем будут колебаться около нулевой отметки.

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Водителей и пешеходов Челябинска предупредили о гололеде на дорогах, который ожидается в ночные и утренние часы. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Челябинска. «В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха (-1,-2° С) в ночное время на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отметили в сообщении ЕДДС. В экстренной службе опросили челябинцев быть осторожными и напомнили единый номер для обращений — 112. Ранее сообщалось, что ночные температуры в Челябинской области в ближайшие дни составят -3 -7 градусов, днем будут колебаться около нулевой отметки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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