Челябинцев предупредили о гололеде

Экстренные службы посоветовали надевать нескользящую обувь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей и пешеходов Челябинска предупредили о гололеде на дорогах, который ожидается в ночные и утренние часы. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Челябинска.

«В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха (-1,-2° С) в ночное время на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отметили в сообщении ЕДДС.

В экстренной службе опросили челябинцев быть осторожными и напомнили единый номер для обращений — 112. Ранее сообщалось, что ночные температуры в Челябинской области в ближайшие дни составят -3 -7 градусов, днем будут колебаться около нулевой отметки.