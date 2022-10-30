Замглавы свердловской Росгвардии наказали за махинации с казармой

Суд вынес приговор заместителю начальника свердловской Росгвардии за злоупотребление полномочиями

Финальное заседание по делу Лабко проходило 31 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд признал виновными в злоупотреблении полномочиями заместителя начальника управления Росгвардии по Свердловской области Илью Лабко, его подчиненного Алексея Самойлова и директора строительной фирмы Бориса Мильмана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Все трое попали в скандал с недостроенной казармой, на которую выделялись миллионы.

«Лабко Илья Иванович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы — прим. URA.RU). Назначен штраф 60 тысяч рублей», — сообщили в суде. Его подчиненный Самойлов оштрафован на большую сумму — 65 тысяч, а Мильмана суд обязал выплатить 50 тысяч рублей.

Илья Лабко обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд над ним и еще двумя фигурантами начался в 2020 году. Дело касается ремонта казарм, при которой обнаружился существенный объем недоделанных работ на более двух миллионов. По официальной информации, сотрудники были отстранены от работы после проверки специальной комиссией.

О том, что Лабко попал под следствие, URA.RU сообщало 26 июня 2020 года. В расследовании дела участвовали сотрудники УФСБ по Свердловской области. После предъявления претензий из-за готовности казарм подрядчик погасил ущерб.