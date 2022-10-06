В Перми силовики ищут сотрудников для охраны склада боеприпасов

Охранникам склада боеприпасов предлагают почасовую оплату труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения» ГУФСИН РФ по Пермскому краю набирает сотрудников для охраны склада боеприпасов. Охранникам обещают заработную плату до 35 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«ГУФСИН России по Пермскому краю проводит набор сотрудников для охраны склада боеприпасов по адресу Карпинского 125. Сотрудники ФСИН стоят на специальном учете в военном комиссариате. Все льготы, как у сотрудников ФСИН. Решайтесь, места ограничены», — говорится в объявлении.

Также сообщается, что силовое ведомство проводит набор сотрудников для охраны административных зданий и сооружений. Адрес — улица Советской Армии 101, корпус А. Соискателям обещают в объявлении почасовую оплату труда, с итоговым результатом от 25 до 35 тысяч рублей в месяц

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут сотрудников главные управления МВД и МЧС. На службу в силовые ведомства приглашаются граждане, достигшие возраста 18 лет и отслужившие в рядах вооруженных сил РФ.