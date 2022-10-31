Пермский инвестор в сферу IT-технологий открыл очередную компанию в Сочи

01 ноября 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

Больше всего среди депутатов госдумы от Пермского края в 2021 году заработал айтишник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнесмен из Перми Евгений Жуланов, инвестирующий в сферу IT-технологий, стал соучредителем зарегистрированной в Сочи новой компании — ООО «УК «Движение капитала», сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Основным видом деятельности фирмы отмечено управление инвестфондами. «Жуланову принадлежит 49% долей в его уставном капитале, 51% владеет гендиректор фонда „Цифровая долина Сочи“ Григорий Орлов. У Евгения Жуланова и Григория Орлова уже есть совместный бизнес — сочинское ООО „Серафим“, которое является разработчиком одноименного отечественного корпоративного мессенджера. Изначально учредителем этого ООО был депутат Госдумы РФ от Пермского края, один из основателей „Цифровой долины Прикамья“ Антон Немкин», — передает издание. Бизнесмену Евгению Жуланову помимо долей в этих компаниях принадлежит также 70% в пермской «Эназа Игры», создающей B2 °C и B2B сервисы в сфере электронных развлечений и музыки. Кроме того он владеет по 80% в московских фирмах «Интек Лабс» и «Интек Глобал», которые входят в IT-компанию Intech (контент и сервис провайдер допуслуг для сотовых операторов на российском и СНГ рынках). Бизнесмен также учредитель медиахолдинга inMedia и совладелец строительной компании «Сибирский квартал». Ранее URA.RU сообщало, что больше всего среди депутатов госдумы от Пермского края в прошлом году заработал айтишник — основатель фонда «Цифровая долина Сочи» и создатель мессенджера «Серафим» Антон Немкин. Он задекларировал доход в 229 млн рублей.

Бизнесмен из Перми Евгений Жуланов, инвестирующий в сферу IT-технологий, стал соучредителем зарегистрированной в Сочи новой компании — ООО «УК «Движение капитала», сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Основным видом деятельности фирмы отмечено управление инвестфондами. «Жуланову принадлежит 49% долей в его уставном капитале, 51% владеет гендиректор фонда „Цифровая долина Сочи“ Григорий Орлов. У Евгения Жуланова и Григория Орлова уже есть совместный бизнес — сочинское ООО „Серафим“, которое является разработчиком одноименного отечественного корпоративного мессенджера. Изначально учредителем этого ООО был депутат Госдумы РФ от Пермского края, один из основателей „Цифровой долины Прикамья“ Антон Немкин», — передает издание. Бизнесмену Евгению Жуланову помимо долей в этих компаниях принадлежит также 70% в пермской «Эназа Игры», создающей B2 °C и B2B сервисы в сфере электронных развлечений и музыки. Кроме того он владеет по 80% в московских фирмах «Интек Лабс» и «Интек Глобал», которые входят в IT-компанию Intech (контент и сервис провайдер допуслуг для сотовых операторов на российском и СНГ рынках). Бизнесмен также учредитель медиахолдинга inMedia и совладелец строительной компании «Сибирский квартал». Ранее URA.RU сообщало, что больше всего среди депутатов госдумы от Пермского края в прошлом году заработал айтишник — основатель фонда «Цифровая долина Сочи» и создатель мессенджера «Серафим» Антон Немкин. Он задекларировал доход в 229 млн рублей.