31 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы с фронта отправил запрос в ФАС о цене обмундирования

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Единая Россия. Челябинск., голиков олег
Олег Голиков призвал провести проверку бизнеса, который завышает цены Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков с фронта отправил запрос в федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Об этом он сообщил 1 ноября в социальных сетях, находясь в зоне СВО.

«Что касаемо резкого увеличения стоимости на обмундирование и технику, подготовил и отправил запрос в антимонопольную службу РФ. Считаю, наживаться на здоровье и жизни бойцов это преступление. Надеюсь, что бизнес, который необоснованно повышает, цены это поймет», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Также депутат поблагодарил земляков за гуманитарную помощь, которую они собрали для бойцов. По словам Голикова, в сложных осенних климатических условиях многие вещи применяются одноразово. А то помощь, которую получают бойцы, поможет им выполнить боевую задачу.

В конце октября Голиков возмутился завышенной ценой военной амуниции. Депутат отметил, что чем ближе к линии фронта, тем обмундирование дороже. По его мнению, нельзя дать посредником нажиться на людях, которые идут служить на передовую.

Голиков стал первым депутатом, который добровольно написал заявление о снятии с себя депутаткой брони, и отправке на фронт. В начале октября Голиков получил повестку, и отправился на боевое слаживание, пройдя которое попал на передовую. Его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. В настоящее время Голиков занимает должность заместителя командира роты. Несет службу в звании лейтенанта.

Многие мобилизованные и их родственники с начала частичной мобилизации жаловались на повышение стоимости военного обмундирования. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что будут применять к спекулянтам самые строгие меры воздействия.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков с фронта отправил запрос в федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Об этом он сообщил 1 ноября в социальных сетях, находясь в зоне СВО. «Что касаемо резкого увеличения стоимости на обмундирование и технику, подготовил и отправил запрос в антимонопольную службу РФ. Считаю, наживаться на здоровье и жизни бойцов это преступление. Надеюсь, что бизнес, который необоснованно повышает, цены это поймет», — написал Голиков в своем telegram-канале. Также депутат поблагодарил земляков за гуманитарную помощь, которую они собрали для бойцов. По словам Голикова, в сложных осенних климатических условиях многие вещи применяются одноразово. А то помощь, которую получают бойцы, поможет им выполнить боевую задачу. В конце октября Голиков возмутился завышенной ценой военной амуниции. Депутат отметил, что чем ближе к линии фронта, тем обмундирование дороже. По его мнению, нельзя дать посредником нажиться на людях, которые идут служить на передовую. Голиков стал первым депутатом, который добровольно написал заявление о снятии с себя депутаткой брони, и отправке на фронт. В начале октября Голиков получил повестку, и отправился на боевое слаживание, пройдя которое попал на передовую. Его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. В настоящее время Голиков занимает должность заместителя командира роты. Несет службу в звании лейтенанта. Многие мобилизованные и их родственники с начала частичной мобилизации жаловались на повышение стоимости военного обмундирования. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что будут применять к спекулянтам самые строгие меры воздействия.
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Ссылки по теме
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