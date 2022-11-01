Церемония прощания с погибшим прошла в Доме офицеров Пермского гарнизона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми простились с 26-летним Арсением Бессоновым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Проводить пермяка в последний путь пришли близкие и родные, друзья и знакомые. Церемония прощания состоялась в Доме офицеров Пермского гарнизона. Корреспондент URA.RU пообщался с теми, кто хорошо знал погибшего.

«Арсений закончил школу № 2, потом поступил в Пермский Политех, где благополучно отучился. В перспективах было стать экономистом, работать в этой сфере, завести свою семью, но он принял другое решение», — рассказал корреспонденту агентства один из знакомых погибшего.

По словам тех, кто пришел на прощание, военную службу Арсений выбрал осознанно. «Я прекрасно помню, когда его оформлял на военную службу. Это очень интересный, преданный и грамотный человек, — рассказал венный комиссар Ленинского и Свердловского районов Перми Виталий Ефремов. — Я его в свое время отговаривал, говорил — сходи сначала на срочную службу, потом наберешься опыта и уже примешь решение. Но он тогда решил пойти на службу по контракту, пошел служить на военную базу, которая находится на территории республики Таджикистан».

После начала спецоперации на Украине Арсений в звании ефрейтора отправился в зону боевых действий. 18 октября погиб на территории Луганской Народной республики во время танковой атаки противника. «Была танковая атака, первый танк он подбил. Но второй выстрелил. Дом, где находилась позиция, разрушился, и его придавило стеной», — рассказал сослуживец Арсения Дмитрий.

За боевые заслуги Арсений Бессонов посмертно награжден Орденом Мужества. Награду вручат его отцу и сестре. Проводили погибшего в последний путь под звуки оркестра МЧС.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации является защита населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.

Пермяк Арсений Бессонов погиб 18 октября во время танковой атаки противника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На церемонию прощания с погибшим пришли десятки пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Военком Виталий Ефремов вспоминает, что погибший добровольно выбрал военную службу Фото: Сергей Русанов © URA.RU