Пермь накрывает сильнейший снегопад в истории города. По итогу может выпасть 30 сантиметров снега на юге и востоке от краевой столицы.
«По данным аэропорта „Большое Савино“, наблюдается некоторое ослабление интенсивности снегопада. Видимость впервые за 8 часов улучшилась до 1,1 километра. На метеостанции „Пермь“ в последние два срока дальность видимости всего 300 метров. Только возможное выдувание снега из осадкомера может помешать сегодняшнему снегопаду стать сильнейшим в истории города», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за снегопада 28 апреля в Перми произошел транспортный коллапс. А пермский аэропорт временно закрыт на вылет и прилет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий.
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