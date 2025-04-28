Пермь накрывает сильнейший снегопад в истории города

ГИС-центр ПГНИУ: Пермь накрывает сильнейший снегопад в истории города
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По итогу может выпасть 30 сантиметров снега на юге и востоке от краевой столицы.
По итогу может выпасть 30 сантиметров снега на юге и востоке от краевой столицы. Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Пермь накрывает сильнейший снегопад в истории города. По итогу может выпасть 30 сантиметров снега на юге и востоке от краевой столицы. 

«По данным аэропорта „Большое Савино“, наблюдается некоторое ослабление интенсивности снегопада. Видимость впервые за 8 часов улучшилась до 1,1 километра. На метеостанции „Пермь“ в последние два срока дальность видимости всего 300 метров. Только возможное выдувание снега из осадкомера может помешать сегодняшнему снегопаду стать сильнейшим в истории города», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за снегопада 28 апреля в Перми произошел транспортный коллапс. А пермский аэропорт временно закрыт на вылет и прилет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий. 

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Пермь накрывает сильнейший снегопад в истории города. По итогу может выпасть 30 сантиметров снега на юге и востоке от краевой столицы.  «По данным аэропорта „Большое Савино“, наблюдается некоторое ослабление интенсивности снегопада. Видимость впервые за 8 часов улучшилась до 1,1 километра. На метеостанции „Пермь“ в последние два срока дальность видимости всего 300 метров. Только возможное выдувание снега из осадкомера может помешать сегодняшнему снегопаду стать сильнейшим в истории города», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за снегопада 28 апреля в Перми произошел транспортный коллапс. А пермский аэропорт временно закрыт на вылет и прилет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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